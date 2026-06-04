5日は、東日本や西日本で雲が多い天気。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■西日本は朝まで雨 日中もにわか雨に注意

5日（金）は、前線上の低気圧は日本の南に進む予想で、西日本は朝まで雨の残るところがあるでしょう。日中はまとまった雨雲は抜けていくものの、次の低気圧が日本海に進んでくる予想で、にわか雨には注意が必要です。東日本も湿った空気の影響で雲が広がりやすく、すっきりしない天気となるでしょう。北日本は日差しの届く所が多くなりますが、太平洋側沿岸では、北寄りの風が強い状態が続くでしょう。

■東北や関東の太平洋側は昼間もヒンヤリ

北東から湿った北寄りの風が吹くことで、東北から関東の沿岸では5日（金）も涼しさが続きそうです。福島や水戸では4月並みの気温で、長袖が活躍する体感が続くでしょう。東京も前日より低い22℃の予想で、日差しも無く涼しさを感じられそうです。秋田や新潟など、日差しの届く日本海側では25℃以上の夏日になりそうで、カラッとした暑さになるでしょう。九州南部は前日より大幅に上がる予想で、宮崎や鹿児島では真夏日になる予想です。ムシムシした暑さになるので、熱中症にはお気をつけください。

【5日(金)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

■奄美や沖縄は激しい雨に注意

札幌 23℃（-2 6月下旬）仙台 20℃（-3 5月中旬）新潟 29℃（+2 7月中旬）東京 22℃（-2 5月上旬）名古屋 23℃（-1 5月上旬）大阪 26℃（-1 5月下旬）広島 27℃（+2 6月中旬）福岡 27℃（+4 6月中旬）

梅雨前線は奄美付近まで南下する予想で、奄美では大気の状態が非常に不安定になるでしょう。夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの突風、急な強い雨にお気をつけください。また、熱帯低気圧が先島諸島に近づく予想で、石垣島では夜は雷を伴い激しい雨が降る恐れがあります。熱帯低気圧は週末にかけて東シナ海へ進む見通しで、北側にある梅雨前線を刺激し、南西諸島や九州を中心に大雨になる恐れがあります。今後の情報にご注意ください。