元乃木坂46メンバー、胸元開放のオフショルキャミ姿にファン悶絶「肌綺麗すぎ」「肩のラインが美しい」
【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の阪口珠美が、6月3日までに自身のInstagramを更新。外出でのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳元乃木坂46メンバー「色白で眩しい」素肌全開オフショルキャミ姿
阪口は「あっという間に6月！」とつづり、カフェでの写真を投稿。ふんわりとしたシルエットが特徴的な、黒のオフショルダーキャミソールからは美しい肩のラインや美肌が覗いている。
この投稿に「黒も似合いますね」「最強に可愛い」「色白で眩しい」「肌綺麗すぎます」「肩のラインが美しい」「うっとりします」「目の保養です」など反響が寄せられている。。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元乃木坂46メンバー「色白で眩しい」素肌全開オフショルキャミ姿
◆阪口珠美、美肩際立つオフショルキャミソール姿
阪口は「あっという間に6月！」とつづり、カフェでの写真を投稿。ふんわりとしたシルエットが特徴的な、黒のオフショルダーキャミソールからは美しい肩のラインや美肌が覗いている。
◆阪口珠美の投稿に反響
この投稿に「黒も似合いますね」「最強に可愛い」「色白で眩しい」「肌綺麗すぎます」「肩のラインが美しい」「うっとりします」「目の保養です」など反響が寄せられている。。（modelpress編集部）
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