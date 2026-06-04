阪口珠美（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の阪口珠美が、6月3日までに自身のInstagramを更新。外出でのショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】24歳元乃木坂46メンバー「色白で眩しい」素肌全開オフショルキャミ姿

◆阪口珠美、美肩際立つオフショルキャミソール姿


阪口は「あっという間に6月！」とつづり、カフェでの写真を投稿。ふんわりとしたシルエットが特徴的な、黒のオフショルダーキャミソールからは美しい肩のラインや美肌が覗いている。

◆阪口珠美の投稿に反響


この投稿に「黒も似合いますね」「最強に可愛い」「色白で眩しい」「肌綺麗すぎます」「肩のラインが美しい」「うっとりします」「目の保養です」など反響が寄せられている。。（modelpress編集部）

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