サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で「大決算祭」を開始した。期間は6月4日10時～18日18時。セール、福袋、SNSプレゼントキャンペーンなどが一挙に開催される。

目玉イベント！大決算SALE

大決算祭の期間中は、デスクやマウス、バッグといったサンワサプライの人気アイテムをセール価格で購入できる。編集部で確認したところ、通常価格の半額で購入できるアイテムもラインアップされていた。

数量限定！大決算祭福袋

マウスやガジェットポーチ、電源タップなど、合計10個・総額3万1810円相当のアイテムが入った福袋を5000円で購入できる。先着700個限定で、なくなり次第終了となる。

3つは見えて、2つはヒミツ。店長の気まぐれパック！

店長が気まぐれで選んだ5アイテムが入った「気まぐれパック」を購入できる。3アイテムは購入前にチェックでき、残り2つはお楽しみだ。合計1万3120円相当のアイテムが入った「Aセット」と、合計1万3600円相当の「Bセット」から選択でき、どちらも2000円。数量限定で、なくなり次第終了となる。

今だけの大チャンス！エントリーで全額キャッシュバックキャンペーン

期間中、1回の注文で1万円以上購入すると、抽選で商品代金が全額ポイントバックとなるキャンペーンが実施される。参加には1万円以上購入後に届く抽選エントリー用メールからのエントリーが必要。なお、エントリーすると、参加者全員に500円オフクーポンが進呈される。

サンワダイレクト×黄金糖 Xコラボキャンペーン

X（旧Twitter）で、「サンワ×黄金わくわくセット」が3名に当たる、フォローとリポストで参加できるコラボプレゼントキャンペーンを実施している。期間は6月18日18時まで。

サンワダイレクト（＠sanwadirect）と黄金糖（＠OGONTOH_JP）のX公式アカウントをフォローし、該当のキャンペーン投稿をリポストして参加できる。「欲しいスピーカーのカラー」をコメントすると、当選確率がアップする。

Instagramプレゼントキャンペーン

Instagramでは、「3WAYハンディファン」のブルーとホワイトがそれぞれ1名に当たる、フォローと「いいね！」で参加できるプレゼントキャンペーンを開催している。期間は6月18日まで。

サンワダイレクトのInstagram公式アカウント（＠sanwadirect）をフォローし、該当のキャンペーン投稿に「いいね！」して参加できる。欲しい色をコメントすると当選確率がアップする。

Blueskyプレゼントキャンペーン

Blueskyでは、「USBポート付き電源タップ」が1名に当たる、フォローとリポストで参加できるプレゼントキャンペーンを実施中。期間は6月18日まで。

サンワダイレクトのBluesky公式アカウント（＠sanwadirect.bsky.social）をフォローし、該当のキャンペーン投稿をリポストすると参加できる。「欲しい」とコメントすると当選確率がアップする。

Threadsプレゼントキャンペーン

Threadsでは、「シンプルトートバッグ」が1名に当たる、フォローとリポストで参加できるプレゼントキャンペーンが始まった。期間は6月18日まで。

サンワダイレクトのThreads公式アカウント（＠sanwadirect）をフォローし、該当のキャンペーン投稿をリポストすると参加できる。「使ってみたい」とコメントすると当選確率がアップする。

TikTokプレゼントキャンペーン

TikTokでは、「半固体電池採用ベルトファン」が1名に当たる、フォローとリポストで参加できるプレゼントキャンペーンが開催されている。期間は6月18日まで。

サンワダイレクトのTikTok公式アカウント（＠sanwadirect）をフォローし、該当のキャンペーン投稿をリポストすると参加できる。「欲しい」とコメントすると当選確率がアップする。