シェフラー、マキロイ、フリートウッドが実践 「左手も右手もかぶせる」次世代グリップが飛距離アップに効果絶大！
世界のトッププレーヤーのグリップを見ると、左手はフックグリップ、右手はスクエアグリップで握る、いわゆる“ぞうきん絞り”グリップが流行している。ローリー・マキロイやスコッティ・シェフラーも実践している握り方だ。スイング指導のスペシャリスト・森山錬がすすめる「次世代フックグリップ」を紹介する。
【連続写真】トップで両手のヒラが外側を向く形から振り下ろす マキロイとシェフラーのドライバースイング
◇ ◇ ◇握り方にはさまざまな種類がありますが、「左手と右手のヒラは向き合う形になる」と思っている人は多いでしょう。例えば、左手を上からかぶせて握ったら、右手は下から握るというように。PGAツアーを中継やSNSで見ていると、左手をかぶせて右手もかぶせるように握る選手が増えてきたと感じます。道具の進化もあり、今はパワーゴルフの時代です。ある程度、物理的に理にかなったスイングを身につけていなければ、トップレベルで戦うのは難しくなっています。その中で、シャフトのしなりを生かして飛ばせるのが、左手のナックルが1〜2個見えるスクエア、右手のナックルが3個見えるフックで握る「次世代フックグリップ」だと言えます。皆さんは壁を強く押そうとしたとき、どんな手の形をしていますか？ 従来のグリップの考え方では、左手のヒラは外側、右手のヒラは内側を向き、両手が向かい合った状態になります。これでは強い力をかけにくいですよね。一方、次世代フックグリップでは両手のヒラが外側を向くため、壁を強く押すことができます。スイングに置き換えると、切り返しでしっかり力を加え、シャフトを大きくしならせることができるのです。実際、PGAツアーで活躍する、スコッティ・シェフラー、ローリー・マキロイ、トミー・フリートウッドは、この次世代フックグリップを採用しています。飛距離に悩んでいる人は、一度このグリップでボールを打ってみてください。驚くほど飛距離が向上すると思います。
■森山 錬もりやま・れん／1996年生まれ、東京都出身。「右手は悪者ではなく先生」をテーマにした右手主導理論がSNSで人気を集める。『Futako Golf Club』でアマチュアやプロを目指す学生を指導している。◇ ◇ ◇●山下のスイングを分析！ 関連記事「山下美夢有がココゾで曲がらない理由 ペダルを踏むように斜めに重心移動していた！」を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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