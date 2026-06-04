なぜ今、リカバリーウェアなのか？ 専門家に聞く「ゴルファーの疲労蓄積」とその解消法
近年、ルームウェアや睡眠時専用の「リカバリーウェア」が、SNSや店頭で大きな注目を集めている。安価なものから専門ブランドまで選択肢も増えているが、そもそもなぜ今、これほどまでに疲労回復への関心が高まっているのだろうか。そこには、現代人が抱える特有の疲れと、シニア層のゴルファーが特に意識すべきリカバリーの重要性がある。ヨガや心身の健康を研究する井上留美子先生の見解を交えながら、その理由を紐解いていく。
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■現代人が「脳の疲労」を溜め込みやすい背景 巷でリカバリーウェアに注目が集まる最大の背景として、現代人ならではの「情報の多さ」が挙げられる。スマートフォンを肌身離さず持ち歩き、常に何かしらの情報をキャッチして処理し続けている現代人は、たとえリラックスしているつもりでも、脳は休まる暇がない。 現代人が疲労を溜めやすい環境について、井上先生はこう指摘する。 「今は非常に多くの情報が溢れているため、脳が常に何かを考え、情報処理に追われ続けている状態にあります。リラックスしている時間でさえ、スマートフォンを見て情報をキャッチしてしまうなど、休まる暇がないことが問題視されているのです。また人間関係においても、『すぐに返信をしなければいけない』といったプレッシャーや、『何時以降は業務連絡を控えるべき』といった過剰なルールによる気疲れも増えています。現代人は、日常的に考えなければならない事柄が多すぎるのではないでしょうか」 現代人の疲れは、単なる身体的なものだけでなく、こうした過剰な脳活動からくる「脳の疲労」が主因になっているのだ。 ■ゴルフは「交感神経」が優位になりやすいスポーツ この現代人特有の脳の疲れは、ゴルファーにとっても例外ではない。緑豊かな自然の中でプレーするゴルフは一見、最高のストレス解消法のように思えるが、実はメンタル面で脳を酷使しやすいスポーツという側面も併せ持っている。 「ゴルフは『ミスのスポーツ』と言われるように、上手くいかないかもしれないという不安を抱えながら、一喜一憂を繰り返すプレッシャーがあります。このように精神的に己との勝負を続けることで、自律神経の『交感神経』が優位な興奮状態が続いてしまうのです。本来であれば、帰宅後はリラックスを司る『副交感神経』へと上手にスイッチを切り替えるべきなのですが、仕事でもゴルフでも緊張状態を維持し続けている現代人は、この自律神経の切り替えが苦手な方が多いように見受けられます」 渋滞を心配しながらのゴルフ場までの往復運転によるストレスや、ビジネスの延長線上にある人間関係などが重なれば、心身の緊張はさらに高まる。興奮状態（交感神経優位）のまま夜を迎えてしまうため、しっかり眠れず、疲れを翌日へと持ち越してしまうゴルファーが後を絶たないのが現状だ。 ■疲労が蓄積し続けると、体にはどんな不調が出るのか もし、この疲労を解消せずに溜め込み、慢性化させてしまうと、体には様々な危険信号が現れ始める。 「医学的な観点からお話ししますと、脳が常に緊迫状態にあることで血管が収縮し、血流の悪化や血圧の上昇を招いてしまいます。また、自律神経の乱れは消化器系にも影響を及ぼすため、消化不良や便秘といった目に見える不調となって現れることも少なくありません。当然、脳が疲弊していれば、記憶力や仕事の効率といったパフォーマンス全般も著しく低下してしまいます」 さらに、シニア世代のゴルファーにおいては、メンタル面での変化も慢性化の大きなサインとなる。 「疲労が慢性化してくると、活力が低下し、やりたい活動に対してパワーが湧かなくなってしまいます。大好きなゴルフに行くこと自体を『めんどくさい』と感じたり、友人からの誘いに気が乗らなくなったり、プレーをしていても以前ほど楽しく感じられない。こうした心の変化は、シニア層の方々にとって、疲労がかなり蓄積しているか、あるいは体調を崩しているという体からの重要なサインです」 大好きなゴルフに行くのが億劫だと感じたら、それは体や脳からの深刻な危険信号なのだ。 ■良質な睡眠のために「自分に合うツール」を頼る選択肢 では、ゴルファー、特に年齢とともに睡眠が浅くなりがちなシニアゴルファーが、翌朝のラウンドに向けて十分な睡眠をとり、プレー後にしっかりリカバリーするためにはどうすればよいのだろうか。 「睡眠の基本は、朝にしっかりと日光を浴び、日中に活動して『睡眠圧（眠気）』を体の中に溜めることです。しかし、年齢を重ねるにつれて日中の活動量が減ってくると、この睡眠圧を上手く溜めにくくなるという側面もあります。そのため、生活リズムを整える努力にプラスして、衣類などの手軽なリカバリーアイテムの力を頼ることは、非常に有効な選択肢の一つになると言えますね」 世間に流通しているリカバリーウェアについて、井上先生は次のように分析している。 「医学的な厳密なエビデンス（データ）という点では、まだこれからの部分もあります。ただ、パジャマやルームウェアとして『身体を締め付けない構造』や『優れた吸汗性』といった服そのものの特徴は、リラックスを促す上で非常に大きい要素だと考えられます。肌触りの良さやサラサラとした心地よさは、心身を緩める手助けをしてくれます。また、『良いものを身につけている』という意識や安心感、いわゆるプラセボ効果も含めて、ご本人が『これは心地いい』と実感できるのであれば、睡眠の質を高めるアプローチとして活用する価値は十分にあると思います」 過酷な環境で戦うゴルファーが元気にプレーを続けるための手段として、リカバリーウェアを生活に優しく取り入れてみる価値は十分にありそうだ。【解説】井上留美子先生日本整形外科学会認定医、認定スポーツ医、認定リハビリ医、日本スポーツ協会公認スポーツ医などの資格を持つ。整形外科ヨガ事務局代表で、ヨガインストラクターに整形外科理論を教えるなど、幅広い活動を行っている。
コラントッテRESNO（レスノ）MAGNE マグネ リカバリーウェアPLUS ショートスリーブ＆ハーフパンツ独自の磁気テクノロジーを投入したリカバリーウェア。180ミリテスラの強力な永久磁石10個を独自配列で配置し、眠っている間に血行を促進して筋肉のコリを緩和する。さらに、肌面には特殊な凹凸加工を施した「スイッチテックス」生地を採用しており、優しく擦られるような心地よさで副交感神経を刺激して快適な睡眠をサポートしてくれる。一日の終わりに着て眠るだけで、翌朝の体を軽やかに整えてくれる頼もしい一着だ。
LOGOS by LIPNER（ロゴス バイ リプナー）リゲインテック ボディリカバリーTシャツ／ショーツ 特殊繊維「リゲインテック」を採用したリカバリーウェア。体の内部から放出される遠赤外線を輻射（ふくしゃ）することで血流を促進し、寝ている間に1日の疲れやコリを優しく軽減してくれる。優れた機能が繊維そのものに組み込まれているため、洗濯を繰り返しても効果が衰えず長く愛用できるのが強みだ。長く着回せるタフさも兼ね備えており、連日のラウンドでアクティブに動くゴルファーにも最適な一着になる。
ReD（レッド）ReD バイタルテック ぐっすりパジャマ / スリープ プルオーバー半袖／ショートパンツ【一般医療機器】 独自開発の血行促進繊維「VITALTECH?」を採用した、一般医療機器届出済みのスリープウェア。8種の天然鉱石を配合した1mm以下の生地が、体の放つ遠赤外線を輻射して血行を促進する。優れた吸水速乾性を備えており、寝汗をかいてもべたつかず、さらりとした快適な肌触りが一晩中持続するのが特徴だ。夏の寝苦しい夜でも心地よい眠り環境を整え、翌日のラウンドに向けたコンディショニングを優しく支えてくれる。
ReD（レッド）ReD バイタルテック コットン ポロシャツ半袖／ハーフパンツ【一般医療機器】ビジネスやゴルフの行き帰りといったオンオフ問わずに着用できる、一般医療機器のカジュアルウェア。綿を混紡した上質な光沢感となめらかな肌触りを両立し、毛玉ができにくくお手入れが簡単な点も魅力だ。プレーンなデザインにさりげないロゴタグが映え、日常の中でスマートに血行を促進してくれる。腕の日焼け対策に最適なUVカット機能付きサポーターなど、同ブランドの豊富なグッズ類と組み合わせるのもおすすめだ。
TENTIAL（テンシャル）BAKUNE Dry Pro（バクネ ドライ プロ）上下セット【一般医療機器】 素材とパターンを追求したブランド史上最高峰モデル。特殊機能繊維「ナイロン SELFLAME?」が体の遠赤外線を輻射し、血行を促進して筋肉のハリやコリを改善する。綿素材に比べ約2.4倍の通気性と約1.3倍の吸放湿性を誇り、ひんやりとした接触冷感性も備える。さらに、寝姿勢を前提とした独自設計が寝返り時の衣服の歪みを大幅に低減し、一晩中ストレスのない睡眠環境をサポートする。
TENTIAL（テンシャル）BAKUNE メリノウール【一般医療機器】天然の高級ラムウールを贅沢にブレンドした、極上の肌触りを誇るリカバリーウェア。メリノウールの生地特性に馴染むよう新たに開発・採用した独自の特殊機能繊維「ナイロン SELFLAME?」が体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行を促進することで、着るだけで日々の疲労を軽減・回復へと導く。ウール特有の優れた吸湿性・放湿性と消臭性により、衣服内の温度や湿度を快適にコントロールし、タフなラウンドで疲れた体を優しく包み込んでコンディショニングを支える。
TENTIAL（テンシャル）BAKUNE Dry（バクネ ドライ）【一般医療機器】 暑い季節でもさらっと快適に着られる、優れた吸汗速乾性を備えたリカバリーウェア。特殊機能繊維「SELFLAME?」による血行促進効果で、寝ている間に体のコリや疲労をしっかりと回復させてくれる。軽量でべたつかないドライタッチな肌触りが心地よく、夏場の寝苦しい夜の衣服内環境を快適に整える。明日のベストプレーに向けて睡眠時間をサポートしたい、アクティブなゴルファーにおすすめだ。
VENEX（ベネクス）RECOVERY COOL+（リカバリークールプラス）夏に着たくなる清涼感と着心地を追求した、夏季限定のリカバリーウェア。従来の機能性生地にコットンをプラスすることで、肌当たりの良いシャリ感と天然素材ならではのやわらかさを両立させている。接触冷感性と高い通気性を備えており、肌面の熱や汗を素早く放出して蒸れにくく、さらりとした肌触りをキープする。夏の寝苦しい夜や、エアコンによる冷えが気になる室内でのリラックスタイムに最適な一着だ。
VENEX（ベネクス）STANDARD DRY+（スタンダードドライプラス）【一般医療機器】 ベネクスの定番シリーズにトレンドのデザイン性をプラスした、一般医療機器届出済みのリカバリーウェア。独自開発した特殊繊維「PHT」の遠赤外線効果によって血行を促進し、着て休むだけで日々の心身の疲労回復や、肩・腰・筋肉などのコリの改善をサポートしてくれる。締め付けのないゆったりとしたサイズ設計と美しいシルエットを両立しており、自宅での休養時をより贅沢かつ快適に演出してくれる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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■現代人が「脳の疲労」を溜め込みやすい背景 巷でリカバリーウェアに注目が集まる最大の背景として、現代人ならではの「情報の多さ」が挙げられる。スマートフォンを肌身離さず持ち歩き、常に何かしらの情報をキャッチして処理し続けている現代人は、たとえリラックスしているつもりでも、脳は休まる暇がない。 現代人が疲労を溜めやすい環境について、井上先生はこう指摘する。 「今は非常に多くの情報が溢れているため、脳が常に何かを考え、情報処理に追われ続けている状態にあります。リラックスしている時間でさえ、スマートフォンを見て情報をキャッチしてしまうなど、休まる暇がないことが問題視されているのです。また人間関係においても、『すぐに返信をしなければいけない』といったプレッシャーや、『何時以降は業務連絡を控えるべき』といった過剰なルールによる気疲れも増えています。現代人は、日常的に考えなければならない事柄が多すぎるのではないでしょうか」 現代人の疲れは、単なる身体的なものだけでなく、こうした過剰な脳活動からくる「脳の疲労」が主因になっているのだ。 ■ゴルフは「交感神経」が優位になりやすいスポーツ この現代人特有の脳の疲れは、ゴルファーにとっても例外ではない。緑豊かな自然の中でプレーするゴルフは一見、最高のストレス解消法のように思えるが、実はメンタル面で脳を酷使しやすいスポーツという側面も併せ持っている。 「ゴルフは『ミスのスポーツ』と言われるように、上手くいかないかもしれないという不安を抱えながら、一喜一憂を繰り返すプレッシャーがあります。このように精神的に己との勝負を続けることで、自律神経の『交感神経』が優位な興奮状態が続いてしまうのです。本来であれば、帰宅後はリラックスを司る『副交感神経』へと上手にスイッチを切り替えるべきなのですが、仕事でもゴルフでも緊張状態を維持し続けている現代人は、この自律神経の切り替えが苦手な方が多いように見受けられます」 渋滞を心配しながらのゴルフ場までの往復運転によるストレスや、ビジネスの延長線上にある人間関係などが重なれば、心身の緊張はさらに高まる。興奮状態（交感神経優位）のまま夜を迎えてしまうため、しっかり眠れず、疲れを翌日へと持ち越してしまうゴルファーが後を絶たないのが現状だ。 ■疲労が蓄積し続けると、体にはどんな不調が出るのか もし、この疲労を解消せずに溜め込み、慢性化させてしまうと、体には様々な危険信号が現れ始める。 「医学的な観点からお話ししますと、脳が常に緊迫状態にあることで血管が収縮し、血流の悪化や血圧の上昇を招いてしまいます。また、自律神経の乱れは消化器系にも影響を及ぼすため、消化不良や便秘といった目に見える不調となって現れることも少なくありません。当然、脳が疲弊していれば、記憶力や仕事の効率といったパフォーマンス全般も著しく低下してしまいます」 さらに、シニア世代のゴルファーにおいては、メンタル面での変化も慢性化の大きなサインとなる。 「疲労が慢性化してくると、活力が低下し、やりたい活動に対してパワーが湧かなくなってしまいます。大好きなゴルフに行くこと自体を『めんどくさい』と感じたり、友人からの誘いに気が乗らなくなったり、プレーをしていても以前ほど楽しく感じられない。こうした心の変化は、シニア層の方々にとって、疲労がかなり蓄積しているか、あるいは体調を崩しているという体からの重要なサインです」 大好きなゴルフに行くのが億劫だと感じたら、それは体や脳からの深刻な危険信号なのだ。 ■良質な睡眠のために「自分に合うツール」を頼る選択肢 では、ゴルファー、特に年齢とともに睡眠が浅くなりがちなシニアゴルファーが、翌朝のラウンドに向けて十分な睡眠をとり、プレー後にしっかりリカバリーするためにはどうすればよいのだろうか。 「睡眠の基本は、朝にしっかりと日光を浴び、日中に活動して『睡眠圧（眠気）』を体の中に溜めることです。しかし、年齢を重ねるにつれて日中の活動量が減ってくると、この睡眠圧を上手く溜めにくくなるという側面もあります。そのため、生活リズムを整える努力にプラスして、衣類などの手軽なリカバリーアイテムの力を頼ることは、非常に有効な選択肢の一つになると言えますね」 世間に流通しているリカバリーウェアについて、井上先生は次のように分析している。 「医学的な厳密なエビデンス（データ）という点では、まだこれからの部分もあります。ただ、パジャマやルームウェアとして『身体を締め付けない構造』や『優れた吸汗性』といった服そのものの特徴は、リラックスを促す上で非常に大きい要素だと考えられます。肌触りの良さやサラサラとした心地よさは、心身を緩める手助けをしてくれます。また、『良いものを身につけている』という意識や安心感、いわゆるプラセボ効果も含めて、ご本人が『これは心地いい』と実感できるのであれば、睡眠の質を高めるアプローチとして活用する価値は十分にあると思います」 過酷な環境で戦うゴルファーが元気にプレーを続けるための手段として、リカバリーウェアを生活に優しく取り入れてみる価値は十分にありそうだ。【解説】井上留美子先生日本整形外科学会認定医、認定スポーツ医、認定リハビリ医、日本スポーツ協会公認スポーツ医などの資格を持つ。整形外科ヨガ事務局代表で、ヨガインストラクターに整形外科理論を教えるなど、幅広い活動を行っている。
コラントッテRESNO（レスノ）MAGNE マグネ リカバリーウェアPLUS ショートスリーブ＆ハーフパンツ独自の磁気テクノロジーを投入したリカバリーウェア。180ミリテスラの強力な永久磁石10個を独自配列で配置し、眠っている間に血行を促進して筋肉のコリを緩和する。さらに、肌面には特殊な凹凸加工を施した「スイッチテックス」生地を採用しており、優しく擦られるような心地よさで副交感神経を刺激して快適な睡眠をサポートしてくれる。一日の終わりに着て眠るだけで、翌朝の体を軽やかに整えてくれる頼もしい一着だ。
LOGOS by LIPNER（ロゴス バイ リプナー）リゲインテック ボディリカバリーTシャツ／ショーツ 特殊繊維「リゲインテック」を採用したリカバリーウェア。体の内部から放出される遠赤外線を輻射（ふくしゃ）することで血流を促進し、寝ている間に1日の疲れやコリを優しく軽減してくれる。優れた機能が繊維そのものに組み込まれているため、洗濯を繰り返しても効果が衰えず長く愛用できるのが強みだ。長く着回せるタフさも兼ね備えており、連日のラウンドでアクティブに動くゴルファーにも最適な一着になる。
ReD（レッド）ReD バイタルテック ぐっすりパジャマ / スリープ プルオーバー半袖／ショートパンツ【一般医療機器】 独自開発の血行促進繊維「VITALTECH?」を採用した、一般医療機器届出済みのスリープウェア。8種の天然鉱石を配合した1mm以下の生地が、体の放つ遠赤外線を輻射して血行を促進する。優れた吸水速乾性を備えており、寝汗をかいてもべたつかず、さらりとした快適な肌触りが一晩中持続するのが特徴だ。夏の寝苦しい夜でも心地よい眠り環境を整え、翌日のラウンドに向けたコンディショニングを優しく支えてくれる。
ReD（レッド）ReD バイタルテック コットン ポロシャツ半袖／ハーフパンツ【一般医療機器】ビジネスやゴルフの行き帰りといったオンオフ問わずに着用できる、一般医療機器のカジュアルウェア。綿を混紡した上質な光沢感となめらかな肌触りを両立し、毛玉ができにくくお手入れが簡単な点も魅力だ。プレーンなデザインにさりげないロゴタグが映え、日常の中でスマートに血行を促進してくれる。腕の日焼け対策に最適なUVカット機能付きサポーターなど、同ブランドの豊富なグッズ類と組み合わせるのもおすすめだ。
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TENTIAL（テンシャル）BAKUNE Dry（バクネ ドライ）【一般医療機器】 暑い季節でもさらっと快適に着られる、優れた吸汗速乾性を備えたリカバリーウェア。特殊機能繊維「SELFLAME?」による血行促進効果で、寝ている間に体のコリや疲労をしっかりと回復させてくれる。軽量でべたつかないドライタッチな肌触りが心地よく、夏場の寝苦しい夜の衣服内環境を快適に整える。明日のベストプレーに向けて睡眠時間をサポートしたい、アクティブなゴルファーにおすすめだ。
VENEX（ベネクス）RECOVERY COOL+（リカバリークールプラス）夏に着たくなる清涼感と着心地を追求した、夏季限定のリカバリーウェア。従来の機能性生地にコットンをプラスすることで、肌当たりの良いシャリ感と天然素材ならではのやわらかさを両立させている。接触冷感性と高い通気性を備えており、肌面の熱や汗を素早く放出して蒸れにくく、さらりとした肌触りをキープする。夏の寝苦しい夜や、エアコンによる冷えが気になる室内でのリラックスタイムに最適な一着だ。
VENEX（ベネクス）STANDARD DRY+（スタンダードドライプラス）【一般医療機器】 ベネクスの定番シリーズにトレンドのデザイン性をプラスした、一般医療機器届出済みのリカバリーウェア。独自開発した特殊繊維「PHT」の遠赤外線効果によって血行を促進し、着て休むだけで日々の心身の疲労回復や、肩・腰・筋肉などのコリの改善をサポートしてくれる。締め付けのないゆったりとしたサイズ設計と美しいシルエットを両立しており、自宅での休養時をより贅沢かつ快適に演出してくれる。
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