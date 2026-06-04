7月31日に公開される『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の主題歌をシンガーソングライターのTOMOOが担当することが決定。あわせて楽曲入りの本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

参考：伊藤沙莉＆マユリカ、『映画クレヨンしんちゃん』最新作のゲスト声優に 演じるのは妖怪役

1990年より『漫画アクション』で連載開始、1992年にTVアニメの放送がスタートした『クレヨンしんちゃん』。劇場版は1993年に第1作目『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王』が公開されて以来、これまでに計32作品が公開されてきた。

最新作となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』では、秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、野原家がひろしの故郷である秋田へ帰省することに。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが“妖怪の国”から飛び出し、秋田や春日部、日本中で大暴れ。“妖怪の国”に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。

監督を務めるのは、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の演出を2022年から担当し、『映画クレヨンしんちゃん』では2024年から絵コンテ・パート演出を担当している渡辺正樹。脚本は、TVアニメシリーズの脚本を手がけていた中村能子が担当する。

ゲスト声優として、伊藤沙莉とマユリカが出演。さらに、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじら声優陣が脇を固める。

本作の主題歌は、TOMOOが書き下ろした楽曲「大人になったら」。TOMOOはしんのすけとの対面時、しんのすけの両手をぎゅっと握ってぐるぐると回り「初めまして～！ 嬉しい！ かわいい！」と大興奮。本作の主題歌を担当することについてTOMOOは、「『クレヨンしんちゃん』といえば、子供の頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです」と喜びのコメント。

TOMOOは本作のために書き下ろした主題歌「大人になったら」について、「映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた『わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい』と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います」と語った。

公開された主題歌入りの本予告では、「この国には、妖怪が迷い込んだらおしりだまを抜いて妖怪にするという掟がある」という、狐の妖怪・やこ（CV：伊藤沙莉）の言葉の通り、妖怪の国でうっかり治安維持隊の妖怪たちに見つかってしまい、おしりからピンク色のおしりの形をした“おしりだま”を抜かれ、妖怪の姿へと変えられてしまったみさえとひろしの姿が描かれている。二人のおしりだまを取り戻すため、しんのすけたち野原一家はやこ、まめ太（CV：遠藤綾）、唐蔵（CV：下野紘）、ピン子（水瀬いのり）ら手を貸してくれる妖怪たちと共に、おしりだまが集められているという何化妖怪城を目指し旅立つ。しかしその行く手には、次々と強敵が。

さらに、妖怪の国の頂点に君臨する熊田の長（CV：咲野俊介）の怪しげな姿と、「時は満ちた」と語るひゃくえもん（CV：梶裕貴）の言葉の真意とは。冒険の中でしんのすけたちは交流を深めていく一方、「私たちは妖怪だ。人間と遊ぶなんて」と人間と仲良くなることに葛藤するやこの姿も描かれる。そんな矢先、日本全国で人間のおしりだまを狙う妖怪たちが大量発生。果たしてしんのすけは、みさえとひろしのおしりだまを取り戻し、野原一家みんなで人間の世界へ戻ることができるのか。

あわせて公開された本ポスタービジュアルでは、しんのすけが羽団扇を大きく振りかざし、大きな風を巻き起こす姿が捉えられている。おしりだまを取り戻そうと、前へと手を伸ばすしんのすけを筆頭に、妖怪の姿となったみさえやひろし、シロ、ひまわり、そしてやこ、まめ太、唐蔵、ピン子たち妖怪が何化妖怪城の城下町に一堂に集まったビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド映画部）