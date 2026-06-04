あのちゃんが太ももまで覆うサイハイブーツ×ミニドレスで圧巻の“脚長＆美脚”披露！美しいウエストラインにも注目集まる「現実離れした美しさ」「スタイル抜群」「無双してる」

あのが、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の完成披露舞台挨拶に登壇。自身のSNSでオフショットを公開し、その抜群のスタイルに注目が集まっている。

【写真＆動画】あのちゃんのミニドレス姿／おちゃめな“のりまき”ショット／ケロロ軍曹をイメージしたグリーンコーデ

あのは、同作の宣伝隊長を務めているほか、研究員ロボ役として声優参加し、オープニング曲も担当している。

■あの、サイハイブーツで見せた“脚長”スタイル

Xでは「『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の完成披露舞台挨拶でした」とつづり、2枚の写真を投稿した。

あのは、おでこを出した横分けヘアに、光沢感のあるブラックドレスを着用。首元には個性的なアクセサリーを合わせ、淡いグリーンのシアーグローブとサイハイブーツをアクセントに効かせたコーディネートを見せている。

全身ショットでは、ミニ丈のドレスとサイハイブーツの組み合わせでスラリと伸びた脚のラインが際立ち、引き締まったウエストラインも印象的。シンプルなポーズながら、抜群のスタイルが目を引く1枚となっている。

また、大きな瞳が際立つアップショットも。柔らかな微笑みを浮かべており、クールな衣装とのギャップを感じさせる。

■おちゃめな“のりまき”ショットも

さらに別の投稿では、「舞台挨拶のりまきで出なくてよかった」とコメントし、ドレスのボリューム感のあるショルダーデザインを顔の周りまで持ち上げたユニークなオフショットを公開。

まるで“のりまき”のような姿でピースサインを見せるなど、おちゃめな表情を披露した。

SNSでは「脚長っ」「スタイル抜群」「かわいすぎて言葉出ない」「無双してる」「無限の着こなし力」「髪型も衣装も素敵」「ウエスト細い」「のりまき愛おしい」「現実離れした美しさ」といった声が寄せられている。