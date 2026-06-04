22/7_the 3rd『the 3rdプロジェクト』第3弾「叫ぶしかない青春」MVを今夜公開

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22/7新加入3期生8名による22/7_the 3rdが、6月4日21時に「叫ぶしかない青春」MVを公開する。

■ダイナミックな振り付けやメンバーのイメージカットにも注目

22/7_the 3rdは、22/7の名曲をあらたな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく『the 3rdプロジェクト』を展開中。第1弾作品「命の続き」、第2弾作品「未来があるから」に続き、第3弾作品は「叫ぶしかない青春」をセルフカバー。本楽曲は、22/7の初期のシングルにカップリングとして収録されていた隠れた名曲だ。

第2弾作品「未来があるから」の続編となる今作。オリジナルから一変して、全てを覆すようなアレンジが施され、あらたな名曲として転生した。

“青春とはほろ苦い。青春とは胸が苦しい。そして、2度とかえらない。だから叫ぶ。だから泣き叫ぶ。誰かに伝えたい。誰かにこたえて欲しい。こたえのない時間と気持ちが音楽に変わる。”

そんな思いの込められた楽曲だ。

MVでは、全身を使ったダイナミックな振り付けや、随所に散りばめられたメンバーのイメージカットにも注目。ぜひ、心揺さぶる彼女たちの魂の叫びを目と耳で受け取ろう。

また、併せて第2弾ビジュアルも公開となった。撮影に使用されたレトロな喫茶店はMVの中にも登場するので、ぜひ映像でもチェックしてみよう。

(C)22/7 PROJECT

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「叫ぶしかない青春」

https://227.lnk.to/Sakebushikanai_seishun

■関連リンク

22/7_the 3rd OFFICIAL SITE

https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/page/3rd_generation-reveal

22/7 OFFICIAL SITE

http://www.nanabunnonijyuuni.com/