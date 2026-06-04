お笑いコンビ「カナメストーン」が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。プライベートの話でドン引きさせた。

芸能界屈指の仲良しコンビとして「キャイ〜ン」「マユリカ」とともに登場。ブッチギリの相方愛でドン引きさせたのが「カナメストーン」

の山口誠（39）と零士（39）だ。

中学からの同級生で、現在に至るまで「2階建ての一軒家に17年一緒に住んでます」と笑顔。キャイ〜ン・天野ひろゆきは「さすがに（相方・ウド鈴木と）住んだことはない」と驚いた。

同居はまったくイヤじゃないとかと聞かれ、零士は「全然イヤじゃないですよ。何なら、僕、中学の時に過ごした時間が楽しすぎまして。それを一生味わうためにはお笑いやればいいんだ、山口と組めばいいんだ！で組んでるんで。今、毎日夢がかなってる状態。M-1決勝も出れて最高！収入もちょっと増えて今マジで最高です、ホントに！」と充実感をにじませた。

かまいたち・濱家隆一から「彼女できたらどうすんの？」と聞かれ、零士は「僕はもう彼女がいまして」と告白。山口は「今は別れちゃいました」と話し、原因については「彼女の眼球を吸ったりするんですけど。嫌がられたってのがイヤっていうのもあって別れた」と吐露。「そらイヤやろ！」と濱家は思わず声を上げた。

そんな山口のことを零士は「めっちゃ面白いんですよ！こんな面白いヤツ見たことないんですよ」とフォロー。山口は「零士の眼球もなめたことがあるんですけど…。仲良い印にってことです」と相方愛をアピールしたが、まったく理解を得られなかった。

将来は「零士の家族の一軒家と僕の家を廊下でつないで、零士の子供が遊びに来てくれるのが夢」と山口。零士も「俺が子供を怒ったら、子供が山口の所に行ってアメもらうみたいな…そんなのをやりたいですね」と続いた。

他のコンビの仲良さより「もうワンランク上」とかまいたち・山内健司に言われた。濱家も「阪本がさっきから引いてもん」と指摘し、マユリカ・阪本も「よく最後までここに座っていられた…」と疲れていた。