まさに「レジェンド級」EXO、6年4カ月ぶりの単独ツアーが大盛況！アジア各地で完売続出

EXOが、デビュー14周年を迎えた今もなお変わらぬグローバル人気を証明している。

EXOは現在、6度目の単独コンサートツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」を開催中だ。4月にソウル・KSPO DOMEで幕を開けた後、ホーチミン、名古屋、台北、バンコク、マカオ、大阪など主要都市で行われた公演が相次いで完売を記録し、世界中のファンの熱い関心を証明した。

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今回のツアーでEXOは、『Growl』『Overdose』『LOVE ME RIGHT』『Monster』『Love Shot』などのヒット曲をはじめ、8thフルアルバム収録曲『Crown』『Back It Up』、さらにファンのノスタルジーを刺激する『Don't Go』『Angel』まで、多彩なセットリストで圧巻のステージを披露している。

（写真＝SMエンターテインメント）

会場を埋め尽くした観客も、公演中ずっとペンライトを振りながら美しい景色を作り出し、大きな掛け声で応えるなど、熱気あふれる雰囲気で公演を盛り上げた。

アジアツアーの折り返し地点を迎えたEXOは、6月にジャカルタ、香港、クアラルンプールを訪れた後、7月にはマニラ、東京、高雄、シンガポールで公演を開催し、ツアーの熱気をさらに広げていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）