ファンの愛情がたっぷり込められたBTS・Vのデビュー13周年祝い！150mの大画面で動画放映

ボーイズグループBTSのメンバー、Vのデビュー13周年と釜山（プサン）公演を祝福するファンの大規模な支援が、ソウルと釜山を紫色の光で染め上げる。

Vの中国ファンクラブ「CHINA Baidu Vbar」は、ソウル・麻谷（マゴク）のワングローブモールにある「グローブウェイ」にて、デビュー13周年のお祝い動画を放映する。

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全長150mの通路の両側に設置された大型曲面LEDを通じて、Vへのお祝いのメッセージが公開される。

この空間では、現在「ワングローブ・オープン1周年ラベンダー庭園」のイベントが開催されており、紫色をさらに引き立てている。

Vが作った表現であり、ファン文化の象徴となった「ボラヘ（『愛している』を意味する『サランへ』と、BTSのファンカラーである紫を意味する『ボラ』を合わせた言葉で、BTSファンへの愛を伝える言葉）」や「I purple you」といった言葉も一緒に飾られる。

この企画は、来る6月6〜19日の2週間開催される。ワングローブモールは3路線が利用可能な駅が最寄りで、多くの人々がこの広告を目にすることになりそうだ。

（写真提供＝OSEN）V

釜山でもVへの祝福が続く。

台湾のファンベース「V Taiwan Team」は、釜山アジアード主競技場で開催されるBTSの公演とVのデビュー13周年を記念し、海雲台（ヘウンデ）で大型デジタル広告を展開する。

広告は、海雲台の海岸沿いに位置するグランド朝鮮釜山ホテルの外壁にある、横25m、縦31mの曲面デジタル電光掲示板を通じて放映される。海と隣接しているだけに、釜山を訪れた観光客の視線も自然と集める見通しだ。

特に、電光掲示板には、現在Vがモデルとして活動しているブランドの広告も一緒に放映されており、ファンにとってはさらに意味深い場所となっている。

なお、BTSは6月12〜13日、釜山アジアード主競技場でワールドツアー「ARIRANG」の公演を開催する予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。