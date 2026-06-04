お笑い芸人ヒガ2000（38）が4日、都内で会見を開き、お笑いコンビ「こじらせハスキー」の橋爪ヨウコ（40）と結婚し、1児の父になっていたことを公表した。橋爪は25年5月に、24年に結婚していたことを公表し、25年8月には長女を出産したと発表していたが、ヒガは未公表だった。

ヒガは「SNSで発表を行う昨今ですが、自分の口から発表したいと。籍を入れたのが、一昨年8月19日。妻の方は、相手は誰か言っていませんが、発表している状況。売れていない自分が発表したところで…と。面白くするなら金びょうぶで発表、と」と、面白いネタにするために会見を思い付いたと告白。集まった取材陣に「面白だけで本当に来ていただいて、ありがとうございます」と感謝した。

この日、2人は、生後9カ月の長女を伴い、金びょうぶの前に座って会見に臨んだ。ヒガは、所属事務所サンミュージックの森田健作最高顧問（76）からもらった、グレーのスーツを着て登壇。「番組でご一緒し『スーツくださいよ』と言ったら、くれた。相手は芸人とは言っていない。『いいじゃん、いいじゃん』と」と笑顔で振り返った。