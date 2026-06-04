元モーニング娘。で、今年１月１日に吉本興業に所属した生田衣梨奈が、ＢＳよしもとのゴルフ番組「タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！Ｓｅａｓｏｎ３」（６月６日、前９時３０分）にゲスト登場する。小学３年生からゴルフを始めており、ベストスコアは８５。さらに隣で練習をしていたトシから「２３０ヤード飛ばす」と明かされると「俺でも１９０ヤードだよ。俺は“おばさんゴルファー”と呼ばれているから」と自虐でタカが笑いを誘う。

続いてのゲストは、同番組の準レギュラーで、オール巨人の息子・南出仁寛プロ。この番組ではなかなか調子が上がらず、今回汚名返上を狙う。巨人には「新ゴルフやろうぜ！」に出演していることは伝えておらず「（精彩を欠いたゴルフをしていたら）怒られます」とコメント。最後に紹介されたのは、５ＧＡＰ（クボケン、トモ）。おなじみのキャラ“ホワイト赤マン”で登場し、ボケを連発するクボケン。クボケンはゴルフをするそうだが、トモは「僕はゴルフをまったくやりません。合コンはよくやっています！」と告白。先日も住職と共にコンパをしたと明かす。

今回は、「タカ・南出プロ・生田チーム」と「トシ・大西・クボケンチーム」で対戦する。生田が苦手なパットに挑戦。本番組の特徴は、各ホールに特別ルールが設けられていること。まずは、メンバーが打ったなかからベストボールを選択する「ベストボール選択ホール」で戦う。

ここではトシがナイスショットを決めた直後、大西がそれを超える華麗な一打を放つ。これには先輩のタカも「すぐ先輩を抜くなよ〜」と思わずツッコミ。続いて、ホワイト赤マンの衣装でスイングをするクボケンの番。トシから「基本真面目なヤツですからね」と暴露されると、クボケンは「根は真面目です。親に『学校の先生になれ』と言われました！」と返して笑わせた。

グリーンオンしたあとは、生田がパターで打つことに。「一番苦手なクラブがパターです」と苦笑いを浮かべるが、はたしてどんなショットを見せるのか？

また、「バーディーが狙える」と話題になった際には、「入れごろ、外しごろの距離ですよね」とこぼす生田。周囲から「言葉がゴルファー」とツッコまれる。

同番組は、ＢＳよしもと動画配信ページにて見逃し配信されるほか、ＹｏｕＴｕｂｅの「ＢＳよしもと公式チャンネル」でも公開される。