舞台女優の安川摩吏紗（33）が4日までに自身のインスタグラムを更新。「数日前の腹筋」を公開した。

「こちら数日前の腹筋でございます バキバキまでいかない、ちょいふわが最近の好みです」などとつづり、ブラトップ＆スウェットパンツ姿で腹筋をあらわにしているショットをアップ。

ハッシュタグで「腹筋女子」「筋トレ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「まりさんカッコイイ」「腹筋カッコイイですね 骨格から美しい」「本当に今日も顔も首も最高です！」「ワーオ 姉さんの鎖骨・ワーオ へそ・くびれがたまんないっすねぇ」「カッコいいです姐さま」などの声が寄せられている。

安川は、2014年に3人組のダンスボーカルグループ「color-code」のメンバー、MARISAとしてデビュー。2022年にグループを卒業し、23年10月に本名の安川摩吏紗に改名した。

2021年のミュージカル「美少女戦士セーラームーン-かぐや姫の恋人」で舞台女優として本格的に活動を開始。千葉県出身。身長1メートル58で、自称「腹筋の割れてるミュージカル女優」。趣味・特技は歌、ダンス、ボーンブレイク。