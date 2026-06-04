「来てたんだ！」「いたらビビるわ笑」22年バロンドール受賞の超大物FW、東京満喫ショットにファン興奮！「モデルさんみたい」
元フランス代表FWのカリム・ベンゼマが、日本でのひと時を満喫しているようだ。
現在38歳のストライカーは６月３日、自身のインスタグラムを更新。「Neo Tokyo」と題し、東京観光を楽しむ複数枚の写真を公開した。
投稿には、街中で車に乗り込もうとする姿や、木刀のようなものを鞘に収める場面、さらに東京スカイツリーをバックにしたショットなどが収められている。
現在はサウジアラビアのアル・ヒラルでプレーするベンゼマは、フランス代表として長年にわたり活躍し、通算90試合以上に出場。クラブレベルではレアル・マドリーで黄金時代を築き、数々のリーグ優勝やCL制覇に貢献した。
2021-22シーズンには圧倒的な得点力でチームを牽引し、サッカー界最高の個人賞であるバロンドールを獲得。世界最高峰のストライカーのひとりとして名を刻んでいる。
そんなスーパースターの来日にファンも大興奮。SNS上では「ようこそ日本へ！」「日本に来てたんだ！」「ベンゼマいたらビビるわ笑」「ファッション誌感」「モデルさんみたい」「なんかの間違えで会えね〜かな」などの声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】東京でオフ満喫！世界最高峰FWベンゼマの来日ショット！
現在38歳のストライカーは６月３日、自身のインスタグラムを更新。「Neo Tokyo」と題し、東京観光を楽しむ複数枚の写真を公開した。
投稿には、街中で車に乗り込もうとする姿や、木刀のようなものを鞘に収める場面、さらに東京スカイツリーをバックにしたショットなどが収められている。
現在はサウジアラビアのアル・ヒラルでプレーするベンゼマは、フランス代表として長年にわたり活躍し、通算90試合以上に出場。クラブレベルではレアル・マドリーで黄金時代を築き、数々のリーグ優勝やCL制覇に貢献した。
そんなスーパースターの来日にファンも大興奮。SNS上では「ようこそ日本へ！」「日本に来てたんだ！」「ベンゼマいたらビビるわ笑」「ファッション誌感」「モデルさんみたい」「なんかの間違えで会えね〜かな」などの声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】東京でオフ満喫！世界最高峰FWベンゼマの来日ショット！