【ニューヨーク＝木瀬武】実業家のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸは３日、６月に予定する新規株式公開（ＩＰＯ）で７５０億ドル（約１２兆円）を調達すると発表した。

ＩＰＯの調達額としては過去最大となる。発行済み株式を含め、上場後の時価総額は約１兆７７００億ドル（約２８０兆円）に上る見通しだ。

同日付で米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出したＩＰＯ関連の書類で、公開価格を１株１３５ドルとし、新たに５億５５５５万株を売り出すと明らかにした。２０１９年にサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコが調達した約２９０億ドルを上回り、史上最大のＩＰＯになる。

調達した資金は、ＡＩ（人工知能）向けデータセンターの整備や再使用型ロケットの打ち上げインフラの整備強化、衛星通信網「スターリンク」の拡充などに充てる。マスク氏は太陽光が豊富な宇宙にデータセンターを作ったり、ＡＩ向け半導体を量産したりする構想も掲げており、巨額の資金を必要としている。

ロイター通信によると、公開価格は機関投資家らへの説明後の１１日に設定される予定だったが、１週間前倒しされた。米国のＩＰＯで説明前に決定するのは異例とされ、調達額の最大化を狙うマスク氏の意向が働いたとみられる。

スペースＸは、２月にマスク氏が経営していた対話型ＡＩ「グロック」を手がけるＡＩ開発企業「ｘＡＩ」を傘下に収めた。ＩＰＯ後には、マスク氏が経営トップで大株主の米電気自動車大手テスラと合併するとの観測も出ている。