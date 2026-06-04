歌手の平原綾香（42）が3日までにインスタグラムを更新。新幹線での出来事をつづった。

平原は「旅の終わりの新幹線物語。私は、自分のリュックを席の窓側に付いているピロってやつにかけてまして そしたら、前にお座りの方が途中からフルでリクライニングをお倒しなって それがもう もうすぐその人と逆さまで目が合うくらいお倒しになってて、それは別にいいんですが」と新幹線での出来事をつづった。

続けて「私のリュックが、前の人の座席と窓側の壁にギューってなって リュックとその人の頭が急接近してたので あぁ、私がこのリュックを取る時はこの人の頭の上に落とさないように気をつけなきゃと思ったんですが私、降りる時にやってしまいましてね」と打ち明けた。

平原は「リュックからそっと自分の帽子を取り出しましたら、手が滑ってしまいましてかぶせちゃったんですよね。彼に、わたすの帽子を」と振り返り「びっくりなさってたので、すぐに謝ろうと後ろから私が顔を出したもんですからもっとびっくりなさってて いやもうほんと、ごめんなさいでした」と謝罪の言葉を伝えた。

この投稿にフォロワーからは「それにしても新幹線でそんな人見たこともないです。礼儀に欠けた行為だと思います」「あやちゃん悪くないと思う」「リクライニングは確かに倒せるけど堂々と目一杯倒すのは配慮に欠くし、失礼だね」とコメントが寄せられている。