７月スタートのＴＢＳ系連続ドラマ、松本若菜が主演、佐野勇斗が共演する「君の好きは無敵」（火曜・午後１０時）の追加キャストが４日、発表された。

完全オリジナルストーリーの同ドラマは、世界中で愛されるキャラクターを生み出し続け、“かわいい”を牽引してきたサンリオが取材協力していることも話題。「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサルと、偏屈変人訳ありキャラクターデザイナーというちぐはぐな男女が、たった２人で世界的大人気キャラクター誕生を目指す姿を描く、ポジティブ＆パワフルラブコメディ！

杏奈（松本若菜）と瀬尾（佐野勇斗）に大きく関わり、２人の前に立ちはだかるキャラクター会社・ＭＥＲＲＹ。キャラクタービジネス界の大手で、これまでにも様々なキャラクターを生み出してきた企業だが、数年前から業績は低迷。そんな中、外部から招かれた新社長・大三島匠による大胆な改革と、あるキャラクターの大ヒットをきっかけに、業績はＶ字回復を遂げる。実は、ＭＥＲＲＹも大三島社長も、キャラクターデザイナーである瀬尾とは何か因縁があるようで。

そんなＭＥＲＲＹの優秀なキャラクタープロデューサー・佐々岡鈴加を演じるのは、子役時代から確かな演技力を培い、繊細な演技で注目を集める俳優・小野花梨。ＭＥＲＲＹの新進気鋭のキャラクターデザイナー・川崎玲奈を演じるのは、３歳から芸能活動を始め、近年は映画でヒロインを務めるなど注目を集める若手実力派俳優・白本彩奈。

そして、ＭＥＲＲＹのプランナー・廣瀬高章を演じるのは藤井隆。２０２４年放送の火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』では、明るく親しみやすい社長役を好演し、作品に温かな彩りを添えた。

そのほか、杏奈を取り巻く人物たちも個性豊かな面々が集結。近年は大河ドラマにも出演するなど俳優としても高い評価を得ている、お笑いコンビ「はんにゃ．」の金田哲が演じるのは杏奈の恋人・小板橋麦。気弱だが、穏やかで優しい良きパートナーという役どころだ。 宝来コンサルティングに勤める若手コンサルタント・淵野辺廉を演じるのは、歌舞伎界を牽引する若手俳優として注目を集め、映像作品でも活躍の幅を広げている中村隼人。杏奈の良き友人である小南紀子には、バラエティからドラマまで幅広く活躍する島崎和歌子。 それぞれの想いを抱えた個性豊かな人物たちが、杏奈と瀬尾の挑戦に波乱を巻き起こし、物語をさらに加速させていく。

■コメント

金田哲「マネージャーさんから主人公の松本若菜さん演じる草壁杏奈の恋人役です。と聞いた時は、冷静ではいられませんでした。不安そうなマネージャーさんの顔が忘れられません。どうか温かく見守って頂けたらと思います」

中村隼人「僕が演じる淵野辺は、松本若菜さん演じる主人公・草壁の後輩で、仕事に熱く対人スキルの高い人物です。どのようにこの役が周りと絡んでいくのか、今からワクワクしています。テンポがよく、クスッと笑えるポイントもたくさん散りばめられているので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！」

島崎和歌子「連続ドラマのレギュラー出演は久しぶりなので、お話をいただいたときはびっくりしました。私のことを女優として見てくれて嬉しかったです（笑）。紀子は噂話が好きで何となく情報通で、こういうおばちゃんいるよねって親近感を持っていただけるように演じていきたいです」

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藤井隆「松本若菜さんを始め『西園寺さんは家事をしない』でお世話になったスタッフの方々とまたお仕事をご一緒出来てとても嬉しいです。物語はもちろんですが、他にも可愛らしくて注目していただきたいポイントがあります。ご覧いただいた皆さんの『好き』になっていただけるのでは？ と思っています」