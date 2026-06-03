『行方不明展』『恐怖心展』を手掛けた株式会社闇の新作ホラー体験型展覧会『記憶汚染展』が開催決定。期間は８月２日（日）〜 ９月６日（日)、会場は東京都渋谷区のBEAMギャラリー。

『記憶汚染展』は来場者の“記憶”を揺さぶる展覧会。パンダの尻尾は本当に黒か？ 肖像画でベートーヴェンが握っていたのは羽ペンだったか？ 「ヴィーナスの誕生」で女神が乗っていたのは二枚貝だったか？ 多くの人が存在しない記憶を信じ込む「マンデラエフェクト」や、AIが存在しない事実を生成する「ハルシネーション」のように、この展覧会では現実を信じる唯一の根拠となる記憶を“汚染”し、来場者の現実を揺るがしていく。観覧の所要時間は約90分。体験し終わったあと、自分の記憶を信じられなくなっているかも。

制作には『視える人には見える展』『視てはいけない絵画展』の株式会社TwoGateが参加。脚本を作家の品田遊（ダ・ヴィンチ・恐山）、キービジュアルをアートディレクターの永戸鉄也が担当している。

脚本：品田遊(ダ・ヴィンチ・恐山) コメント

ある意味において、世界は記憶によって構成されています。「記憶汚染展」と銘打った本展示では、それを独自の方法で体感できるかと思います。

企画：株式会社闇 頓花聖太郎 コメント

この展覧会において、びっくりさせて脅かすような展示は用意していません。あなたは、見て、触れて、覚えて、選んでいただくだけです。ご自身の記憶と、対話するような体験です。 ホラーと呼ぶには静かな展覧会。ですがあなたの記憶を、ちゃんと汚染する展覧会です。

総合プロデューサー：株式会社闇 郄田将志 コメント

記憶とは、もっとも身近な創作物です。

『記憶汚染展』

公式サイト：https://kiokuosen.com

会期：2026年８月２日（日）〜 ９月６日（日)

会場：BEAMギャラリー（ 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F ）※渋谷駅徒歩5分

料金：2,300円(税込) ※小学生以上は有料

企画：株式会社闇