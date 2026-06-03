俳優の桃井かおり（75）が2日、Instagramを更新。“欲望に走った”という愛妻料理を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】桃井かおりの夫婦ショットや愛妻料理（複数カット）

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、顔を寄せ合うほほえましい写真や、夫の誕生日を祝いワイナリー巡りや2人でホテルに泊まった様子など、仲睦まじい夫婦の姿をたびたび披露している。また「#かおり飯」をつけた投稿では、「鍋焼うどん！！旦那はだしだくぜいたくな正統派。我はここんとこ心囚われし町うどんな濃い汁派」「サッカー観戦中の旦那様に出前。鶏肉、レタス、春菊、流し卵のお雑煮」と、夫婦の仲が垣間見える手料理も公開。

愛妻料理を公開し反響

2日も「#かおり飯」をつけて、「ありえない！“ほら喫茶店のなんかの横についてるナポリタン！”なるオーダー。“なんかは何か?”といろいろ迷って“サケ焼き！”になる。これもありえないだろ？そうなりゃもうめちゃくちゃ。“ワラシも無性に食べたいレタスチャーハン”ただ欲望に走った我らのお昼」と、日常のエピソードを交えながらリクエストに応えた愛妻料理を公開。

この投稿には、「オーダー注文が出来るかおり飯！最高だなぁ」「食欲増し増し！」「2人で楽しんでいる！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）