佐藤勝利、土屋太鳳を“取り調べ”「僕の印象は変わった？」 『ボーダレス』メイキング特番第2弾が配信
俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）のメイキング番組『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』第2弾が、3日午後9時54分からTELASAより配信スタートした。
【写真】和気あいあいとした撮影裏のボーダレスチーム
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一氏が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた警察庁関東管区警察局「移動捜査課」は、大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が、事件を解決する活躍を描く。
第1弾では、新人刑事・黄沢蕾役の佐藤と、ドライバーやシェフも兼ねる刑事・白鳥浩志役の田中幸太朗が、「一番星」の内部を徹底紹介。第2弾では、仲沢桃子役の土屋を佐藤が取り調べ（!?）劇中にも登場する取調室を備えた“2号車”セットで土屋を“尋問”しながら、撮影の裏側に迫っていく。
撮影の合間の過ごし方について問われた土屋は「学校みたい」と表現。みんなでラジオ体操や筋トレをしたり、北大路欣也から“体幹がブレないためのトレーニング”を伝授してもらったり…とチームの結束が日に日に高まっていることを明かす。
また、「大先輩方が同じ目線で話してくれて、現場を明るくしてくれている」と土屋。緊迫したシーンでも、カットがかかった後は冗談を言ったりして場を和ませる井ノ原快彦や優香の姿など、撮影の合間も仲良く談笑する様子や「ボーダレス」チームが世代の垣根を越えて仲を深めている様子をたっぷり楽しむことができる。
さらに、土屋がメイキングカメラを借りてキャスト陣を撮影している映像も。「メイキングを見て、ドラマをさらに楽しんでもらいたい」と熱望する土屋が収めた映像が見どころとなる。
佐藤からの「僕の印象は変わった？」という質問には、「トッピングが変わった」と返答。第5話のアクションシーンで急きょ追加された佐藤の芝居を大絶賛した。果たしてそのシーンとはどんなシーンだったのか…。土屋が「間が最高」と称賛する佐藤の“おもしろシーン”も一挙公開する。
ほかにも、田中が巻き起こした衝撃のハプニングや、最終回に向けての見どころも…。10日放送の最終回を前に、貴重なメイキング映像の数々を大放出する。
【写真】和気あいあいとした撮影裏のボーダレスチーム
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一氏が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた警察庁関東管区警察局「移動捜査課」は、大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が、事件を解決する活躍を描く。
撮影の合間の過ごし方について問われた土屋は「学校みたい」と表現。みんなでラジオ体操や筋トレをしたり、北大路欣也から“体幹がブレないためのトレーニング”を伝授してもらったり…とチームの結束が日に日に高まっていることを明かす。
また、「大先輩方が同じ目線で話してくれて、現場を明るくしてくれている」と土屋。緊迫したシーンでも、カットがかかった後は冗談を言ったりして場を和ませる井ノ原快彦や優香の姿など、撮影の合間も仲良く談笑する様子や「ボーダレス」チームが世代の垣根を越えて仲を深めている様子をたっぷり楽しむことができる。
さらに、土屋がメイキングカメラを借りてキャスト陣を撮影している映像も。「メイキングを見て、ドラマをさらに楽しんでもらいたい」と熱望する土屋が収めた映像が見どころとなる。
佐藤からの「僕の印象は変わった？」という質問には、「トッピングが変わった」と返答。第5話のアクションシーンで急きょ追加された佐藤の芝居を大絶賛した。果たしてそのシーンとはどんなシーンだったのか…。土屋が「間が最高」と称賛する佐藤の“おもしろシーン”も一挙公開する。
ほかにも、田中が巻き起こした衝撃のハプニングや、最終回に向けての見どころも…。10日放送の最終回を前に、貴重なメイキング映像の数々を大放出する。