BTS RM¤¬°ÜÆ°ÍÑ¥«ー¥È¤ò¡È°ÂÁ´±¿Å¾¡É¡ª¤´µ¡·ù¤ÊÉ¡²Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÚÆ°²è¡ÛBTS¥Ä¥¢ー¤Ç¤â¤Ï¤ä¤ªÆëÀ÷¤ß¡©¥«ー¥È¤ò±¿Å¾¤¹¤ëRM¡õV①②③
BTS¤ÎRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤¬¡¢°ÜÆ°ÍÑ¥«ー¥È¤ò°ÂÁ´±¿Å¾¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BTS RM¤¬ËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤Æ¥«ー¥È¤ò±¿Å¾¡ª
2025Ç¯12·î¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿RM¡£Êª¤ò²õ¤·¤¿¤ê¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¡ÈÇË²õ¿À¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÈà¤ÎÌÈµö¼èÆÀ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£²óRM¤¬±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç°ÜÆ°ÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥«ー¥È¡£ÉáÃÊ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¸åÎó¤Ë¾è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏRM¤¬±¿Å¾¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸åÉôºÂÀÊ¤«¤éÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀRM¡£¡ÖËÍ¤¬±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é¡¢±¿Å¾ÊýË¡¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶µ¤ï¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ´¶³Ð¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÉ¡²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¡£¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÄÌ¤êÌµ»öÃó¼Ö¤·¡¢¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾ RM¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖËË¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö±¿Å¾»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¤´¤¤²¤ó¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡ÊÆó½Å¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ë¡×¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥ë°®¤ë¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤à¤ê¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë～¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BTS V¤âñ¥ÁÖ¤È¥«ー¥È¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹
¤Ê¤ª²áµî¤Ë¤ÏV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¥«ー¥È¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£