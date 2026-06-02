早々と“開幕星”をターゲットに定めた。須貝厩舎のロジクラウン（牡、父サトノクラウン）は、姉に昨年の小倉牝馬Ｓを勝ったシンティレーションを持ち、２４年のセレクト当歳セールでは９２００万円で落札。４月２２日にゲート試験に合格すると、同２９日に栗東の坂路で５２秒９をマークした。放牧を挟んだ後も動きは軽快で、６日の阪神芝マイルでのデビューへ調整が進んでいる。

「ここ目標に一度、放牧に出しましたが、十分に態勢は整っています。結構幼い面もありますが、能力的なモノは感じます」と北村助手。ここ１０年、阪神開幕週に行われた芝マイルの新馬で勝ち上がった馬は９頭中４頭が重賞を勝ち、中でも１７年ケイアイノーテック、２１年ダノンスコーピオンはＧ１ウィナーに上り詰めた。

須貝厩舎は１９８４年のグレード制導入後、２歳重賞では厩舎別最多の１５勝。１２年には、この開幕戦を勝ったレッドリヴェールが年末の阪神ＪＦで２歳女王の座に就いた。「背中が柔らかくて、前向きさもある馬です。楽しみです」と北村助手。今年も素質あふれる若駒たちと白星を積み重ねていく。（山本 武志）