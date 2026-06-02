ロイヤリティマーケティングが提供する共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」で、6月に実施されるキャンペーン情報をピックアップして紹介する。

au PAY Pontaアップ店で最大20倍

30日までの期間中、対象の「au PAY Pontaアップ店」においてau PAYで支払うと、抽選で1000名に最大20倍のポイントがプレゼントされる。上限は200ポイント。エントリーは不要。

薬王堂で最大5倍

30日までの期間中、薬王堂各店でPontaカードを提示し1000円以上の支払いを行ったユーザーを対象に、ポイント還元が最大5倍となる。内訳は、通常ポイント1倍と特典ポイント4倍で、上限は200ポイント。なお、保険調剤取扱店は対象外となる。

リクルートポイントからPontaポイントに交換で2倍

30日までの期間中、リクルートポイントからPontaポイントへの交換で、通常ポイント1倍に加えて特典ポイント1倍が付与される。たとえば、通常1リクルートポイントを1Pontaポイントになるところ、追加で1ポイントが付与され、合計2ポイントになる。特典ポイントの上限は500ポイント。

ローソンストア100で対象商品に追加ポイント

期間中、ローソンストア100でPontaカードを提示して対象商品を買うと、自動でボーナスポイントが付与される。対象商品によって、期間や追加ポイントが異なる。

レシート投稿の新規会員に抽選で1000ポイント

30日までの期間中、「レシート de Ponta」に新規会員登録をし、レシートを5枚以上投稿したユーザーを対象に、抽選で20名に1000ポイントが進呈される。

最大7万7777ポイントが当たるくじ

30日までの期間中、130ポイントで交換できるくじが販売される。当選ポイントと人数は、1等7万7777ポイントが1名、2等200ポイントが30名、3等130ポイントが1000名となる。4等の場合、期間限定の130ポイントクーポンが進呈される。

丸善・ジュンク堂書店で最大500ポイントが当たる抽選

30日までの期間中、丸善・ジュンク堂書店での会計時に1ポイント以上貯める、もしくは100ポイント以上を利用したユーザーを対象に、抽選で200名に500ポイントが進呈される。抽選に外れた場合でも、10ポイントが進呈される。エントリーが必要。

Pontaボーナスパークで対象商品が抽選でポイント20％増量

30日までの期間中、Pontaボーナスパークで対象商品を利用すると、抽選で付与されるポイントが20％増量される。エントリーが必要で、対象商品の利用との前後は問わない。

Pontaリサーチ抽選で5000ポイント

30日までの期間中、3つ以上のアンケートに回答したユーザーを対象に、抽選で20名に5000ポイントがプレゼントされる。エントリーが必要。