『NHKのど自慢』2月に大雪で中止→異例となる再開催 6・27放送 収録当日の舞台裏も
NHKは、ことし2月8日に鳥取県米子市から生放送を予定していたが大雪により中止となった『NHKのど自慢』を再開催したと発表。収録内容は6月27日午前9時20分から放送する。
【画像】『NHKのど自慢』司会を務める高瀬耕造アナ
『NHKのど自慢』では、実施に至らなかった場合の振替公演を行わないことを募集段階から伝えているが、今回は前日7日に行われた予選会を通じて本選出場者が決まった後での中止という例外的な状況だったため、再開催を決断。鳥取県米子市で予選会を通過していた人たちが歌声を全国に向けて披露する。
番組では、5月に米子市公会堂で収録した模様を放送。本選出場が決まっていた20組のうち18組によるステージでの熱唱。そして、残念ながらスケジュールが合わず欠席となった2組についても2月の予選会映像で紹介。さらに、収録当日の舞台裏の様子も伝える。
司会は高瀬耕造アナウンサーが務める。
【画像】『NHKのど自慢』司会を務める高瀬耕造アナ
『NHKのど自慢』では、実施に至らなかった場合の振替公演を行わないことを募集段階から伝えているが、今回は前日7日に行われた予選会を通じて本選出場者が決まった後での中止という例外的な状況だったため、再開催を決断。鳥取県米子市で予選会を通過していた人たちが歌声を全国に向けて披露する。
番組では、5月に米子市公会堂で収録した模様を放送。本選出場が決まっていた20組のうち18組によるステージでの熱唱。そして、残念ながらスケジュールが合わず欠席となった2組についても2月の予選会映像で紹介。さらに、収録当日の舞台裏の様子も伝える。
司会は高瀬耕造アナウンサーが務める。