7月17日に公開されるモキュメンタリーホラー映画『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』の本ポスタービジュアルと本予告、場面写真が公開された。

参考：奇怪な事件の真相とは モキュメンタリーホラー『ストレンジ・ハーベスト』7月17日公開へ

本作は、『グレイヴ・エンカウンターズ』のスチュアート・オルティスが監督・脚本・製作・編集を務めたモキュメンタリーホラー。トゥルークライムドキュメンタリーの形式をまとい、カルフォルニアで起こった18年間に渡る奇怪な連続殺人事件の犯人を追った衝撃映像と、関係者の証言を基に取材班が完成させた映像として構成されている。

カリフォルニア州インランド・エンパイアの一角、サンバーナーディーノ。2010年7月9日、911に通報が入った。それは、数日間連絡の取れない友人の安否を確認してほしいという内容だった。保安官が邸宅に足を踏み入れると、幼い娘を含む一家3人が血を抜かれて殺されており、天井には謎のシンボルが描かれていた。殺人課刑事ジョセフ・カービーは、1993年から95年に発生し迷宮入りした連続殺人事件を思い出す。儀式的な手口、際立った残忍性――その符合は偶然とは思えなかった。そして当時、犯人が「ミスター・シャイニー」と名乗り警察に送りつけた手紙にも、同じシンボルが記されていた。15年前の悪夢は、まだ終わっていなかったのか。

公開された本予告は、少女が配信をしながらメイクをするシーンから幕を開ける。物音に気付き「ママ？」と声をかけながら部屋を出た彼女だったが、悲鳴とともに慌てて部屋へ戻って来ます。「何もしないでお願い！」と叫ぶ彼女の前に現れたのは、マスクをかぶった謎の男だった。続いて、「過激な描写が含まれます」と見るからに不穏な注意喚起のテロップが流れ、場面は一転し、事件について証言する刑事の口から、2010年7月9日にシェリダン家で凄惨な事件が起きたことが明かされる。フラッシュとともに映し出されるのは、口と両手をテープで拘束された両親と子どもの痛ましい姿。そして、天井を見上げる警察官の視線の先には、三角形のような謎のシンボルが。さらに刑事は「儀式的な要素が見られる手口」「あの男が戻ってきた」と語り、警察や報道関係者の証言から、その男が“ミスター・シャイニー”と呼ばれていることが明らかになる。多数のヒルが放たれたプールに浮かぶ死体など、おぞましい映像が続く。さらに頭から血を流した男が、何者かに読み上げることを強要されているかのように、「大いなる方の計画のために俺は送られる」とカメラに向かって語る姿も。映像のラストには、いくつものシンボルが連続で映し出されている。なお、本予告でモザイク処理されている残虐なシーンは、実際の劇中ではモザイクが外れる。

あわせて2種類の本ポスタービジュアルが公開。1種目には、目撃者によって落書きのように描かれた、マスクをかぶった男の似顔絵が描かれている。そのマスクの下にいるのは、“あの男”ことミスター・シャイニーなのか。2種目は、椅子に体を縛り付けられ、少し上を向き、口を塞がれたまま祈るように手を拘束されたシェリダン一家の痛ましい姿を描いたビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）