川崎麻世、妻の誕生日を前倒しで祝福「美味しい楽しいバースデーディナーでした」

俳優の川崎麻世が31日に自身のアメブロを更新し、妻・花音さんの誕生日を前倒しでお祝いしたことを報告した。

この日、川崎は「6/2が妻の誕生日ですが当日は二人共仕事なんでディナーには行けません」と明かし「そこで昨日妻の前倒しのバースデーディナーに行って来ました」とお気に入りのフランス料理店を訪れたことを説明。「まずは赤ワインで乾杯」とつづり「結婚指輪の赤いルビーとマッチしてる」とコメントした。

続けて、料理についても「妻が尊敬するフレンチの巨匠フィリップ・バットン氏の料理は全て美味しい」と絶賛した。

さらに、店からのサプライズで「フランス人のシャンソン歌手MARIONのバースデーソングでお店からケーキと花束が贈られました」と報告。ペットも同伴だったといい「犬のテディーとテンテンと猫のピノも嬉しそう」と様子をつづった。

また、店内で「ソウル五輪シンクロナイズドスイミングのメダリスト」「田中ウルヴェ京さん」と偶然会ったことも明かし「美味しい楽しい妻のバースデーディナーでした」とコメント。最後に「お祝いしてくれた皆様ありがとうございました」と感謝をつづった。