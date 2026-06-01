この記事をまとめると ■右折レーンには車線変更できる場合とできない場合がある ■黄色実線や交差点進入後の進路変更は交通違反となる ■道を間違えた場合は一旦右折して迂回してからもとの道に戻るのが安全だ

直進したかったのに右折レーンに入ってしまったとなる場面とは？

初めて運転する場所や運転初心者によくあるのが道を間違えることです。とくにクルマを運転しているときに多いのが、交差点を直進しようとしたものの、間違って右折レーンに入ったり、右折レーンになる道路であることに気づかずに走り続けてしまったりするというパターンです。また、運転に慣れている人でも、道路の構造そのものの変更により、間違って右折レーンに入ってしまうこともあるでしょう。

このようなときに、右折レーンから直進レーンに進路を変更して進んでもよいのでしょうか。

右折レーンから進路変更して直進レーンに入るのはいいの？

誤って右折レーンに入ったときに、進路変更して直進レーンに進路を変えるのは問題ないのでしょうか。その答えは、「道路標示やいまいる場所による」が正解となります。

直進レーンと右折レーンの境界線が黄色の実線で区切られている場合は、進路変更することができません。そのため、直進レーンに行きたい場合であっても、一旦右折をして、迂回してからもとの道に戻ることになります。

一方、白の実線の場合は進路変更が可能です。よって、交差点に進入する前（停止線を超える前）であれば、右折レーンから直進レーンに進路を変えることができます。ただし、後方からクルマが迫っているときに無理に進路変更をすると、交通違反（進路変更禁止違反）となる可能性があるため、進路を変える場合は注意しながら行わなければなりません。

また、停止線を越えて交差点内に入ってしまった場合は、たとえ直前まで白の実線で区切られていたとしても右折するほかありません。もし、交差点に入ってから直進レーンに進んでしまった場合は交通違反（指定通行区分違反）となります。

つまり、直進しようと思っていたものの間違って右折レーンに入ってしまったときは、道路標示や基本的なルールに従って進路変更できるかどうかを判断することとなります。

安全かつ最適な方法は「迂回する」が正解！

ここまで間違って右折レーンに入ってしまったときに進路を変えて直進レーンに変更していいのかを解説してきましたが、交差点の直前で直進レーンや右折レーンなど複数の車線にわかれている場所の多くは、クルマやバイクなどの交通量が多い場合がほとんどです。

そのため、進路変更ができる場合であっても、無理に進路を変えると交通事故を起こしたり事故を誘発したりしてしまうことがあります。周囲の交通を驚かせたり、交通事故を誘発したりしないためにも、誤って右折レーンに入ってしまったときは、一旦右折して迂回してからもとの道に戻るのがもっとも安全な方法といえるでしょう。

道を間違えてしまうことは誰にでもあります。また、「間違えちゃった」と焦ってしまうこともあるでしょう。ただ、このときに無理に進路変更してもとの道に戻ろうとすると、危険な運転行動をとってしまうことがあります。

道は、間違えてもどこかで繋がっていることが大半です。そのため、誤って右折レーンに入ってしまったときは、焦らず一旦右折し、その後リルートして目的地に向かうようにするのが、より安全にクルマを運転する方法といえるでしょう。