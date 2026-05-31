「しっかり勝ちつつ課題も」W杯前ラストマッチで１−０勝利！ 日本代表に集まった声は？「ワールドカップ楽しみ」「怪我人出なくてマジで良かった」
日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦。北中米ワールドカップ前最後の対外試合で１−０勝利を収めた。
試合は立ち上がりからボールを握るも、なかなか１点が遠く。もどかしい時間が続いたが、終了間際の87分に小川航基がヘディングでネットを揺らし、待望の先制点。この１点を守り切った。
この戦いぶりにSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。
「勝ったぞー」
「ナイス勝利」
「ワールドカップ前の最後の試合で勝てたのは大きい」
「しっかり勝ちつつ課題もたくさん見つけられて非常にいい試合だった」
「冨安はやっぱりレベチ」
「板倉滉のスライディング健在だな」
「怪我人出なくてマジで良かった」
「菅原さんが思っている以上に飛び道具になりそう」
「良い点も課題も見直してW杯優勝しよう」
「色んな選手を試せた」
「ワールドカップ楽しみだぁぁ」
W杯はいよいよ６月11日に開幕。森保ジャパンは14日にグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
試合は立ち上がりからボールを握るも、なかなか１点が遠く。もどかしい時間が続いたが、終了間際の87分に小川航基がヘディングでネットを揺らし、待望の先制点。この１点を守り切った。
この戦いぶりにSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。
「ナイス勝利」
「ワールドカップ前の最後の試合で勝てたのは大きい」
「しっかり勝ちつつ課題もたくさん見つけられて非常にいい試合だった」
「冨安はやっぱりレベチ」
「板倉滉のスライディング健在だな」
「怪我人出なくてマジで良かった」
「菅原さんが思っている以上に飛び道具になりそう」
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「ワールドカップ楽しみだぁぁ」
W杯はいよいよ６月11日に開幕。森保ジャパンは14日にグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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