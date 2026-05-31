「しっかり勝ちつつ課題も」W杯前ラストマッチで１−０勝利！ 日本代表に集まった声は？「ワールドカップ楽しみ」「怪我人出なくてマジで良かった」

「しっかり勝ちつつ課題も」W杯前ラストマッチで１−０勝利！ 日本代表に集まった声は？「ワールドカップ楽しみ」「怪我人出なくてマジで良かった」