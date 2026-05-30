【2026年6月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
6月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
選別しながら進んで
・全体運
勢いはバッチリ。望みが叶いやすく、活躍のフィールドも大きく広がっていきます。いままで身近にいなかった人とも気軽に知り合えたりするはず。運気が動いている実感が持てるでしょう。それだけに、日々の変化、刺激に対応するだけで、精一杯になりそう。「なんだか好き」「もっと知りたい」「仲良くなりたい」と思っても、さらに別の流れが上から被ってきて、気づいたら遠くに流されていくイメージです。ですから、少し強引でも、ご縁をつないでいくアクションを起こして。「後日、ご連絡させてください」「また会いに行きます」的な一言が、上書きされていく運勢を救い上げるでしょう。変化の中で、大事な物を選び取っていく幸運の動体視力を鍛えて！
・社交運
コラボレーション運が動いています。それぞれ、得意なことが違う人と手を組むことで、お互いの才能や個性を引き出しあえるでしょう。ピンときたら、「一緒にやってみない？」と声をかけてみて。面白いケミストリーが起こりそう。パフォーマンスや発表、自己アピールも積極的にしていきましょう。コンテスト、オーディションへの参加も、実力の証明になりそう。オフは、バカンスモードで。海辺や湖畔などで、のんびりと過ごして。
・恋愛運
恋は、素直になれそう。思っていることを正直に伝えられるため、関係が一気に動くでしょう。告白、求婚も、ぜひ、この機会に。複数のご縁で迷っている人は、熱量が高い相手を選んで。出会いは、スポーツの場に。
ラッキーポイント……ゴールド、チェーンアクセサリー、恐竜アイテム、ショーつきの食事
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）広がりのある運勢
選別しながら進んで
・全体運
勢いはバッチリ。望みが叶いやすく、活躍のフィールドも大きく広がっていきます。いままで身近にいなかった人とも気軽に知り合えたりするはず。運気が動いている実感が持てるでしょう。それだけに、日々の変化、刺激に対応するだけで、精一杯になりそう。「なんだか好き」「もっと知りたい」「仲良くなりたい」と思っても、さらに別の流れが上から被ってきて、気づいたら遠くに流されていくイメージです。ですから、少し強引でも、ご縁をつないでいくアクションを起こして。「後日、ご連絡させてください」「また会いに行きます」的な一言が、上書きされていく運勢を救い上げるでしょう。変化の中で、大事な物を選び取っていく幸運の動体視力を鍛えて！
コラボレーション運が動いています。それぞれ、得意なことが違う人と手を組むことで、お互いの才能や個性を引き出しあえるでしょう。ピンときたら、「一緒にやってみない？」と声をかけてみて。面白いケミストリーが起こりそう。パフォーマンスや発表、自己アピールも積極的にしていきましょう。コンテスト、オーディションへの参加も、実力の証明になりそう。オフは、バカンスモードで。海辺や湖畔などで、のんびりと過ごして。
・恋愛運
恋は、素直になれそう。思っていることを正直に伝えられるため、関係が一気に動くでしょう。告白、求婚も、ぜひ、この機会に。複数のご縁で迷っている人は、熱量が高い相手を選んで。出会いは、スポーツの場に。
ラッキーポイント……ゴールド、チェーンアクセサリー、恐竜アイテム、ショーつきの食事
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)