「スター・ウォーズ」新作に次ぐ2位、低予算ホラーが全米で異例の大ヒット『オブセッション 災愛』日本公開決定
100万ドル未満（日本円で1.5億円規模）の低予算ながら、全米で異例の大ヒットを記録したホラー映画『OBSESSION』（原題）が、『オブセッション 災愛』の邦題で7月17日より、東京・TOHOシネマズ 日比谷ほかで公開されることが決定した。あわせて、日本版メインビジュアル、特報映像、場面写真が一挙解禁された。
【動画】映画『オブセッション 災愛』特報
本作は、「第50回トロント国際映画祭」ミッドナイト・マッドネス部門でワールドプレミア上映され、観客賞第2位を獲得。その後も「シッチェス・カタロニア国際映画祭」で3冠を達成するなど、公開前からホラーファンの間で大きな注目を集めていた。
全米公開後は、オープニング3日間で1700万ドル超の興行収入を記録。『MICHAEL／マイケル』『プラダを着た悪魔2』に次ぐ全米興収ランキング第3位でスタートすると、2週目には『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に次ぐ第2位へ浮上。さらに2週目の週末興収が初週末比で30％増加するという、映画史上でも極めて珍しいヒット推移を見せている。
物語の主人公は、孤独で内向的な青年ベア。想いを寄せる女性ニッキーとの距離を縮めたい一心で、“願いを叶える”という不気味なまじない「ワン・ウィッシュ・ウィロー」に手を出したことから、日常は少しずつ狂い始める。
純粋だったはずの恋愛感情は次第に執着へと変貌。“最愛”が“災愛”へと反転していく――。誰もが抱える「愛されたい」という欲望を出発点に、“オブセッション（執着）”の恐怖を描き出した、“ネオ・ロマンティック・ホラー”とも呼ぶべき一作だ。
監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たした新鋭カリー・バーカー。YouTubeで配信したスケッチコメディ動画で人気を集め、ファウンド・フッテージ作品『Milk & Serial』では200万回以上の再生を記録した気鋭クリエイターだ。
初の劇場長編となる本作でカリー・バーカー監督は、A24作品にも通じる“人間の内面に潜む恐怖”を描き出しながら、ジャンプスケアとブラックユーモアを巧みに融合。主人公ベアの視点を通して観客を感情的にも物語へ引き込むことに成功している。コメディアン出身のジョーダン・ピール（『ゲット・アウト』）やザック・クレッガー（『WEAPONS／ウェポンズ』）、元YouTuberのダニー＆マイケル・フィリッポウ（『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』）に続く新世代ホラー監督として大きな注目を集めている。
ホラー界のヒットメーカー、ジェイソン・ブラムからは「限られた予算とスケジュールで、これだけの作品に仕上げたのは本当に見事」と絶賛されており、すでにブラムハウス製作の次回作『Anything But Ghosts』、さらにA24による『悪魔のいけにえ』リブート企画への参加が決定している。
主演は、繊細さと危うさを兼ね備えた若手俳優マイケル・ジョンストン。ヒロイン・ニッキー役には、新星インディ・ナヴァレッティが抜てきされた。理想的な恋人として現れながら、次第に不穏な変化を見せていくニッキーを、圧倒的な存在感で演じ切っている。
あわせて解禁された日本版ビジュアルでは、“愛”と“災”を掛け合わせた「災愛」の文字が強烈な存在感を放つ。無数の「あいあいあいあい……」という文字が画面を侵食するように広がり、愛情が狂気へ変わっていく不穏さを表現。ベッドに並んで座るベアとニッキーの姿からは、恋愛の甘美さと静かに忍び寄る狂気が漂う。
特報映像では、幸せそうに寄り添う恋人同士の日常から一転、「“とっても”“とっても”愛してる」と激しい愛情をぶつけるニッキーの姿が映し出される。やがて映像は、“最愛”から“災愛”へと変化。血まみれで微笑むニッキーや、「大きな声で！」と叫ぶ姿など、愛と狂気が入り混じる衝撃的な映像に仕上がっている。
“愛されたい”という誰もが持つ感情を、恐怖へと反転させた本作。カリー・バーカー監督は「僕たちが“愛”と呼ぶものは、いったいどの時点で愛ではなくなってしまうのだろうか。そうなってしまったら、“愛”という言葉は、何を意味するのだろうか。この映画を観た後、どう感じたのか、自分だったらどうしたか、映画の中で見たものは愛なのかそれとも執着なのかなど、あれこれ議論を交わしながら映画館を後にしてくれたらうれしい」とコメント。観終えた後、“愛とは何か”を語り合いたくなる、刺激的でセンセーショナルな一本となりそうだ。
【動画】映画『オブセッション 災愛』特報
本作は、「第50回トロント国際映画祭」ミッドナイト・マッドネス部門でワールドプレミア上映され、観客賞第2位を獲得。その後も「シッチェス・カタロニア国際映画祭」で3冠を達成するなど、公開前からホラーファンの間で大きな注目を集めていた。
物語の主人公は、孤独で内向的な青年ベア。想いを寄せる女性ニッキーとの距離を縮めたい一心で、“願いを叶える”という不気味なまじない「ワン・ウィッシュ・ウィロー」に手を出したことから、日常は少しずつ狂い始める。
純粋だったはずの恋愛感情は次第に執着へと変貌。“最愛”が“災愛”へと反転していく――。誰もが抱える「愛されたい」という欲望を出発点に、“オブセッション（執着）”の恐怖を描き出した、“ネオ・ロマンティック・ホラー”とも呼ぶべき一作だ。
監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たした新鋭カリー・バーカー。YouTubeで配信したスケッチコメディ動画で人気を集め、ファウンド・フッテージ作品『Milk & Serial』では200万回以上の再生を記録した気鋭クリエイターだ。
初の劇場長編となる本作でカリー・バーカー監督は、A24作品にも通じる“人間の内面に潜む恐怖”を描き出しながら、ジャンプスケアとブラックユーモアを巧みに融合。主人公ベアの視点を通して観客を感情的にも物語へ引き込むことに成功している。コメディアン出身のジョーダン・ピール（『ゲット・アウト』）やザック・クレッガー（『WEAPONS／ウェポンズ』）、元YouTuberのダニー＆マイケル・フィリッポウ（『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』）に続く新世代ホラー監督として大きな注目を集めている。
ホラー界のヒットメーカー、ジェイソン・ブラムからは「限られた予算とスケジュールで、これだけの作品に仕上げたのは本当に見事」と絶賛されており、すでにブラムハウス製作の次回作『Anything But Ghosts』、さらにA24による『悪魔のいけにえ』リブート企画への参加が決定している。
主演は、繊細さと危うさを兼ね備えた若手俳優マイケル・ジョンストン。ヒロイン・ニッキー役には、新星インディ・ナヴァレッティが抜てきされた。理想的な恋人として現れながら、次第に不穏な変化を見せていくニッキーを、圧倒的な存在感で演じ切っている。
あわせて解禁された日本版ビジュアルでは、“愛”と“災”を掛け合わせた「災愛」の文字が強烈な存在感を放つ。無数の「あいあいあいあい……」という文字が画面を侵食するように広がり、愛情が狂気へ変わっていく不穏さを表現。ベッドに並んで座るベアとニッキーの姿からは、恋愛の甘美さと静かに忍び寄る狂気が漂う。
特報映像では、幸せそうに寄り添う恋人同士の日常から一転、「“とっても”“とっても”愛してる」と激しい愛情をぶつけるニッキーの姿が映し出される。やがて映像は、“最愛”から“災愛”へと変化。血まみれで微笑むニッキーや、「大きな声で！」と叫ぶ姿など、愛と狂気が入り混じる衝撃的な映像に仕上がっている。
“愛されたい”という誰もが持つ感情を、恐怖へと反転させた本作。カリー・バーカー監督は「僕たちが“愛”と呼ぶものは、いったいどの時点で愛ではなくなってしまうのだろうか。そうなってしまったら、“愛”という言葉は、何を意味するのだろうか。この映画を観た後、どう感じたのか、自分だったらどうしたか、映画の中で見たものは愛なのかそれとも執着なのかなど、あれこれ議論を交わしながら映画館を後にしてくれたらうれしい」とコメント。観終えた後、“愛とは何か”を語り合いたくなる、刺激的でセンセーショナルな一本となりそうだ。