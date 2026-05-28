球界のみならず、世間を大きく騒がせた巨人・阿部慎之助前監督（47）の逮捕騒動。5月25日夜に自宅で長女（18）に暴力を振るった疑いで現行犯逮捕され、26日未明に釈放された。しかし一夜にして監督を辞任することとなり、余波が広がっている。

「阿部前監督は長女と次女のケンカの仲裁に入ったところ、長女から言い返されたことで胸ぐらを掴む、押し倒すなどの暴行を加えたとされています。長女は生成AIサービス『ChatGPT』に父とのトラブルを相談し、回答に従って児童相談所に連絡。連絡を受けた児童相談所は110番通報し、自宅を訪れた警察が阿部前監督をその場で逮捕しました」（全国紙社会部記者）

阿部前監督が26日に開いた謝罪会見では、長女による手紙も代理人によって代読された。冒頭では《これは私の意思で書いております》とし、《父にはこのような声明はいらないと言われましたが、事実とは異なる点がSNSでの臆測や報道でなされておりますので、この点についてお伝えさせて頂ければと思います》と説明。

事件について《私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせて頂ければと思っております》とし、詳しい経緯が次のように記されていた。

《どのようにすればいいか分からないといった形で児童相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、どうしたらいいかといった私の意向が聞かれることなく警察に通報されるという形になってしまいました》

そうした状況に《一番驚いているのは自分自身です》と困惑した心境も明かしつつ、大事になってしまったことを反省する文章がつづられていた。

■「可哀想じゃないですか」大御所アナウンサーは生放送で長女の手紙を疑問視

すでに父娘間でトラブルは解決しているというが、ほぼ類例を見ない事件の経緯にネットやSNSでも議論が交わされることに。テレビ各局の報道番組やワイドショーでも取り上げられており、コメンテーターや専門家たちが意見を述べている。

27日放送の『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』（TBS系）でも、阿部前監督の事件を特集。だが、コメンテーターとして出演したフリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が語った“憶測”が、一部視聴者の間で波紋を呼んでいて――。

当初、事件発生から阿部前監督の辞任までスピーディーな展開だったことから、“家庭内暴力が常習だったんじゃないか”“児相も初めてじゃないから警察に通報したのでは”などの考えがよぎったという古館。しかし次第に事実関係が明るみになり、自らの認識が誤っていたことを反省していた。

その上で、「時代的に早期決着を図る、リスクを本当に小さくして機敏に動くと思うあまり、フライングしちゃう時代じゃないかなとも思ったんです」と問題提起。いっぽう球団の迅速な動きに対しては、「一拍置いて、徹底的に真実はどのあたりに存在しているのかっていうことの事情聴取も、球団と阿部前監督がしっかり中心にやって。一拍、二拍置いてから辞任する、しない（を決める）と」と私見を述べた。

スタジオでは長女による手紙の全文を掲載したパネルも用意されたが、古館は謝罪会見の場で長女の手紙が代読されたことも“フライング的な行動”と見ていたようだ。

MCの石井亮次アナウンサー（49）が「確かにちょっと早すぎますよね」と騒動の展開について語ると、古館は長女の手紙についてこう疑問視したのだ。

「手紙の内容も決めつけてはいけないけれども、やっぱり私は（手紙にあった）“私の過度な児相に対する説明により”っていうことを、18歳のお嬢さんがそういうボキャブラリーを使うかっていうことも考えるとね」

「成人扱いだったらわかりますけど、やっぱり可哀想じゃないですか。大人の手がここ（手紙）に加わっているとすればですね」

石井アナが「あの、“自分の意志で書いております”とは書いてありますが……」と促すも、「でもやっぱり、お嬢さんの手紙っていうことが全部100％そうかということは、僕はにわかにそうとは思えないわけですから。決めつけてはいけないですよ。だけど、そういう文体であろうかっていうことも見とかなければいけない、一拍置いて。かなりこれで免罪されますから」と疑いの目を向けていた。

しかし視聴者からはさほど共感を得られなかったようで、Xでは古館の見立てを問題視する声が次のように上がっていた。

《娘の手紙を書かされたんじゃないかという憶測を交えてコメントしたのはどうかと思う 公共の電波で憶測を交えるのは誹謗中傷に近いのでいかんと思う》

《娘さんの手紙には大人の手が入っているという推論を公共の電波に乗せるのは誹謗中傷には当たらないの？》

《手紙が本人が書いてないだろう、誰かに書かされたものだろうと言いだす、古舘伊知郎 そこまで公共の電波で言ううか？ 責任とれるのかい 嘘つきと言ってるようなものだよ》（すべて原文ママ）

■「大人の手によってリライトされて」YouTubeチャンネルでも同じ持論を展開

いっぽう同日夜に公開した自身のYouTubeチャンネルでも、阿部前監督の逮捕騒動を取り上げた古館。

そのなかで阿部前監督の謝罪会見について、「まず（阿部前監督の）辞任が先にあって、（長女の）手紙を読むということがあった」と指摘。続けて“球団の狙い”を、こう推察していた。

「お嬢さんはこういう率直な気持ちを吐露しているということを、手紙を通じて披露することによって、結果的にはですね、“今回の件、情状酌量の余地はあるでしょ”というアピールをするという危機管理。危機管理の演出、印象を作ったなって誰しも思いますよね」

そんな古館は“想像”と前置きし、「18歳の娘さんがあのようなボキャブラリーを駆使して手紙を書くか、ということなんですね」と疑問視。その上で、こう主張していた。

「多かれ少なかれ、まずお嬢さんが言うなり、書くなりした本意というもの。正直な気持ちを大人が寄ってたかってと言ったら言いすぎですが、大人の手によってリライトされてますよね、手が入ってますよね、という風に想像しても、これは決めつけではない気がするんですね」

あるWEBメディア記者は言う。

「古館さんのYouTubeチャンネルのコメント欄には、古館さんの考えに共感する声も寄せられています。たしかに、長女の手紙を謝罪会見で読み上げるにあたり、阿部前監督や代理人、球団側が事前に内容を確認することは十分にあり得るでしょう。しかし、それ以前に長女は《私の意思で書いております》と言明しています。

趣旨を変えるようなことがあってはならないはずですし、報道などでも“球団側が事態収拾のために長女の手紙を画策した”というような話は聞こえてきていません。古館さんは“想像”を前提に話していましたが、長年ニュースキャスターとしての経験があるだけに発言の影響力は大きい。限られた人が視聴するYouTubeチャンネルで話す分にはまだしも、全国ネットの生放送番組で憶測を語ったことに疑問を抱いた視聴者もいたようです」