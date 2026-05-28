キューブ型の「Dice Cube J」と、タワー型の「Cubit J」

タクトシュトックは、6月1日から韓国TAKTブランドの取り扱いを開始。スピーカーの上や、近くの床に設置することで、ドライバーユニットが持つ本来のパフォーマンスを発揮させるという「Sound Radiation Adjuster(放射特性調整器)」を発売する。第1弾製品は、キューブ型の「Dice Cube J」(ペア11万円)、タワー型の「Cubit J」(ペア275,000円)。

ジェローム・キム氏が手掛けたオーディオ用アクセサリー。ジェローム氏は、高麗大学(Korea University)で基礎免震、耐震のエンジニアリングを学び、工学博士号を取得。卒業後は、風に関しての研究をおこない、基礎免震、耐震、風力学を合わせた能力を活かすため、産学連携によって橋やビル、超高速鉄道などの風の影響に特化したデザイン会社を設立した人物。T.M.D(Tuned Mass Damper/制振装置)理論の専門家としても地位を確立。日本の橋梁会社からの依頼で関西方面の大橋の中核デザインも担ったという。

Dice Cubit JとCubit Jは、スピーカーから放射される音を後から処理する製品ではなく、スピーカーから放射される音自体を改善させるというアクセサリー。

「Dice Cube J」

「Cubit J」

スピーカーのユニットから放出される音は、キャビネットのエッジやバッフル面の影響を受けてしまう。ジェローム氏は、約2年をかけて、「あらゆる形状のスピーカーの放射パターンを独自に解析。放射される音がキャビネットの存在による悪影響を受けないよう調整する、放射特性調整器を完成させた」という。TAKT製品が放射特性に対してどのように作用し調整しているかは明かされておらず、詳しい図面や数式を公開する事は禁止されているという。

70を超えるプロトタイプを経て、2014年に初代Diceが完成。その後も研究を続け、2020年には立体となったDice Cubeを発表。2023年にDice Cubeは、生産精度をさらに高めた2nd Generationに進化した。

低域ユニットの放射調整に重点を置いて設計されたCubitは2016年に登場。2018年に登場した 2nd Generationではベース部にT.M.Dが追加され、2025年の3rd Generationで生産精度を向上させた。

Dice Cube J

Dice Cube Jは、キャビネットの影響を低減させるために、計算された角度や深さの違う穴をいくつも設けており、スピーカーの上部や、スピーカー横の床に設置する事で、スピーカーからの放射を調整。キャビネットによる影響を最小限に減らし、リスナーへのエネルギーの到達が散漫になるのを防ぎ、かつキャビネットの存在から発生するノイズを減少させるという。

「スピーカーユニットが持っている本来の能力を引き出す」としており、「あらゆるタイプのスピーカーに対応しており、さらにバスレフ型、密閉型といったタイプを問わず、また、キャビネットにどのような素材が使われていても、それがスリムなタイプでも大型なスピーカーでも同様の効果を得られるのが大きな特徴。高域側ユニットに最大の効果を発揮し、中域、低域にも十分な効果を発揮する」とのこと。

外形寸法は55×55×55mm(幅×奥行き×高さ)、重量は1台350。滑り止め用のピュアシリコンシートが付属する。

Cubit J

タワー型のCubit Jは、スピーカー内側の床に設置する。底面に、円形の5052アルミニウム合金製T.M.D装置を配置。Cubit J自体の振動を排除している。Cubit Jは低域側ユニットに最大の効果を発揮し、中域、高域にも十分な効果を発揮するとのこと。

円形の5052アルミニウム合金製T.M.D装置

スタンドに置かれたブックシェルフ型スピーカーに使う場合も、Cubit Jを持ち上げる必要はなく、スタンド内側の床に設置する事で同様の効果を発揮するという。

外形寸法は95×120×440mm(幅×奥行き×高さ)、重量は3.45kg/台。アルミ合金ベースは134×158×5mm(同)。

なお、型番の「J」は日本向けの特別仕様を意味している。どちらのモデルもアルミブロックからの削り出しで、本国では5052アルミニウム合金で作られているが、日本仕様は航空機や宇宙産業に使われる、7075超々ジュラルミンにアップグレード。切削精度があがり、さらに高精度な加工が可能になったという。腐食防止のため、アルマイト処理も施し、TAKT独自の表面処理を施している。

また、スピーカー単体に対し作用するため、本来L/Rは関係がないが、Dice Cubeは穴が開いている箇所が面ごとに左右対称ではなかったため、日本専用モデルでは、L/Rシンメトリーデザインに変更。後ろ面に、左右が分かるような刻印も施している。