あす5月28日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「街の平和を乱す悪人に立ち向かえSP」。見どころをご紹介！

■空き巣多発エリア 住民を守った張り紙の一文とは!?

町の様々な住宅トラブルを解決する「突破不動産」。今回の相談は空き巣被害が相次ぐ住宅街から。最近「向かいの家に空き巣が入った」と怯える住民夫婦。実はこの地域で、1か月30件もの空き巣被害が発生していた。

平井まさあき（男性ブランコ）たちは、防犯フィルムやセンサーライトなどの対策を確認。すると黒木ひかり演じる新人社員が家の外に残された「マーキング」を発見。このマーキングで、空き巣犯たちが家族構成や在宅時間を暗号化して共有している可能性も。

すでに狙われている可能性が高いこの家。平井は、空き巣犯の心理を逆手に取った「ある張り紙」を提案する。実際に空き巣被害を大幅に減らしたという内容とは？

■マンションの駐車場が無法地帯に 通り抜け＆無断駐車を食い止めろ

続いての相談は、マンションの駐車場で発生する「車の通り抜けと無断駐車問題」。近くの大通りの渋滞を避けるため、住民専用の駐車場が抜け道として使われてしまっていた。猛スピードで敷地内を通過する車。幼い子どもを1人で歩かせることもできず、住民たちは大迷惑。さらに監視カメラや警告看板も効果なし。

無断駐車まで横行し、駐車場は完全な無法地帯に。ついに平井たちの目の前で子どもが危険な目に遭ってしまう。住民の安全を守るために思いついた阻止の方法とは？

今回は、加藤ローサと木戸大聖がスタジオ初参戦。加藤は「家族で再現ドラマの考察をしている」と明かし、兼近大樹（EXIT）も大喜び！果たして加藤、木戸は突破できたのか!?

■閉店間際のガソリンスタンドに強盗グループが襲来 逃走する犯人を足止めした方法とは

草薙航基（宮下草薙）が様々な現場で危機一髪のピンチに遭遇する「草薙バイト」。今回の舞台は、行楽シーズンで賑わうガソリンスタンド。いつものようにドジを連発する草薙。大久保波留（DXTEEN）とかのうみゆ演じる同僚に支えられながら働いていた。

ある日の閉店直前、強盗グループがガソリンスタンドを襲撃。店内に居た宮下兼史鷹（宮下草薙）演じる店長とかのうが人質に取られ、男たちは金を要求。外にいた草薙と大久保も異変に気付き、警察に通報するが、犯人グループの一人に見つかってしまう。金庫を車に載せ逃走しようとする強盗グループ。警察が来るまで時間を稼いだ驚きの行動とは？

木戸も思わず「家に居るみたい」と見入ってしまった草薙たちの演技にも注目だ。