ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が、自身がパーソナリティーを務める26日深夜放送の「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。違法アップロードされたラジオの音源について、注意喚起した。

山口は番組中盤、「このサカナクション山口一郎のオールナイトニッポンの聞き方についてなんですが、必ずラジオかアプリのradiko、または後日配信されるポッドキャストで聞いてもらいたいなと思っております」とラジオの聞き方についてお知らせ。「あの…YouTubeで落ちてるやつは聞かないでほしいんです」と主張した。

現在、YouTubeなどに自身のラジオ音源が違法にアップロードされているという。これらの行為を「違法」と強調し「YouTubeで聞かれると、この山口一郎のオールナイトニッポンの評判が下がっちゃうんですよ…これちょっと厄介で」と説明した。

YouTubeで聞くと「聞かれてないことになっちゃう」といい、この事象が業界内で「結構問題になっている」という。「どういう形でも聞いてくれたら喜ぶのだろうと思ってる人もいるかもしれませんが…そういう気持ちもすごく分かるし、聞いてくれたらそれ嬉しいんですよ。でも、このオールナイトニッポンは“チーム”でやってるんですね。みんなでなんとか盛り上げようと、楽しい番組にしようとチームでやってるんです。仲間たちの頑張りがちゃんと評価されないっていうふうになるのって悲しい。だから、できる限りチームが評価されるようにしたいんです」と思いを吐露。

最後に「だからYouTubeで聞くんじゃなくて、ちゃんとした形で、聞いてもらえたらいいなと思ってます。まあ、それが一番ハッピーだなと思います」と呼びかけた。