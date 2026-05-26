物語は作家が書き下ろしたオリジナル

リゾナーレ那須の敷地内が物語の舞台に

今回ご紹介するのは、「リゾナーレ那須」で1日3組だけが体験できる宿泊型謎解き体験『消えた高原の魔女』です。

物語を手掛けるのは、謎解きの第一線で活躍するクリエイターたち。東京ドーム約3個分の広大な敷地を有する「リゾナーレ那須」の自然や風土を盛り込んだ、完全オリジナルのストーリーです。敷地内の森や建築すべてが物語の断片となり、その場所に身を置くことでしか得られない圧倒的な没入感を体験できます。

滞在そのものが物語に

宿泊者はチェックイン後、手紙と写真を手に、かつてこの地にいた「魔女」の真相を探る旅へ。謎解きで特定した場所を訪れ、封じ込められた魔女の過去の記憶を辿ります。すべての記憶を読み終えた先に現れる「時を越えるポスト」では、宿泊者自身の選択によって翌朝届く物語が変化します。

夜は客室で謎解きを。翌朝になると、自身の選択に応じた物語の結末が手元に届き、1泊2日の旅が完結します。

旅の締めくくりには、この企画のために制作された特別な冊子をゲットできます。冊子の中身は、選択によって分岐する異なる視点での物語の全容や、物語の背景にある設定、作者による解説など。帰路や自宅でこの一冊を読み解くことで、体験したストーリーの深層に触れ、滞在が終わったあとも余韻に浸ることができます。



こちらのプランは1泊2食付き！ 館内のビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」でいただきます。

夕食は、冷菜や温菜が並ぶビュッフェに加えて、ブルーチーズを使用したソースにディップして楽しむ「野菜のロースト」、メインディッシュの「ローストビーフ」が味わえます。

朝食イメージ

朝食は、野菜の食感をダイレクトに楽しむサラダ、香り高いパン、高原で育った牛乳などを楽しめる種類豊富な和洋ビュッフェです。

通年体験できる「オリジナルハーブティづくり」

謎解きはもちろん、那須ならではの食体験をはじめ、施設内の各種アクティビティなども盛りだくさん！ この機会に「リゾナーレ那須」へ足を運んでみてはいかがですか？

■リゾナーレ那須「消えた高原の魔女」

住所：栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

期間：2026年6月7日（日）〜30日（火）

料金：2万8900円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込。

宿泊、夕食・朝食（ビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」）、散策型謎解き、分岐型ストーリー体験（キット一式）、特典を含む

アクセス：JR東北新幹線 那須塩原駅から送迎バスで約35分

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の2日前までに公式サイトから予約

定員：1日3組限定（1組最大4名）

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。