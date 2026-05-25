75歳・梅沢富美男、次なる目標は“ミュージカル出演” ローソン社長に興行を直談判
俳優の梅沢富美男（75）が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇した。
【写真】ハイトーン似合いすぎ！変わらぬ“M!LK愛”を語る佐野勇斗
ローソンで6月2日からスタートする「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策にちなんで、今後挑戦したいことを聞かれ、梅沢は「ミュージカル」とフリップで発表。これまで多くの役を演じ、最近では声優にも挑戦するなど活躍を広げる中で、新たな分野に意欲を見せた。梅沢は「劇団四季にでも入ろうかな」と大きく出つつ、達成のタイミングについては「向こうからのオファーがないと」として笑いを誘った。
また「ローソンさんで作ってくれないですかね？」と、この日出席していたローソンの竹増貞信社長に直談判。社長がまさかの拍手で答える中、梅沢は「コンビニを舞台にしたミュージカル」とノリノリで提案していた。
梅沢が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！」篇がきょう25日全国で放送開始された。
イベントにはほかに、川栄李奈、上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒーが登壇した。
【写真】ハイトーン似合いすぎ！変わらぬ“M!LK愛”を語る佐野勇斗
ローソンで6月2日からスタートする「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策にちなんで、今後挑戦したいことを聞かれ、梅沢は「ミュージカル」とフリップで発表。これまで多くの役を演じ、最近では声優にも挑戦するなど活躍を広げる中で、新たな分野に意欲を見せた。梅沢は「劇団四季にでも入ろうかな」と大きく出つつ、達成のタイミングについては「向こうからのオファーがないと」として笑いを誘った。
梅沢が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！」篇がきょう25日全国で放送開始された。
イベントにはほかに、川栄李奈、上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒーが登壇した。