王林、美ボディ輝くショーパン×ミニ丈トップス姿に釘付け「何頭身？」「努力の賜物」
【モデルプレス＝2026/05/23】タレントの王林が5月22日、自身のInstagramを更新。夏を先取りした屋外でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】28歳元アイドル「何頭身？」ショーパンから美ボディ輝く
王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取り BBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。淡いイエローのシャツとショートパンツのセットアップに差し色でピンクのインナー、キャップにサングラスなど夏を先取りしたコーディネートを披露している。ゆるっとしたシルエットのミニ丈シャツやショートパンツからは引き締まった美しいボディラインが映えている。
この投稿に「夏っぽくて素敵」「努力の賜物」「ウエスト細すぎます」「脚も長すぎてもはや何頭身？」「めちゃくちゃ可愛い」「ボディラインが綺麗」「夏を先取りしてますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元アイドル「何頭身？」ショーパンから美ボディ輝く
◆王林、夏先取りコーデから美ボディ際立つ
王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取り BBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。淡いイエローのシャツとショートパンツのセットアップに差し色でピンクのインナー、キャップにサングラスなど夏を先取りしたコーディネートを披露している。ゆるっとしたシルエットのミニ丈シャツやショートパンツからは引き締まった美しいボディラインが映えている。
◆王林の投稿に反響
この投稿に「夏っぽくて素敵」「努力の賜物」「ウエスト細すぎます」「脚も長すぎてもはや何頭身？」「めちゃくちゃ可愛い」「ボディラインが綺麗」「夏を先取りしてますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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