高知競馬の名物レース・福永洋一記念（地方全国交流、ダート１６００メートル）が、あす２４日に行われます。高知県出身の名手の名を冠したレース。高知競馬予想ライブ「ヨルノヲケイバ」に出演中の大恵陽子は、兵庫から遠征のマルカイグアスに注目します。

昨年から地方全国交流として開放された福永洋一記念。昨年は兵庫から遠征のエコロクラージュと小牧太騎手が勝ちました。今年も兵庫から３頭、船橋から１頭が参戦。迎え撃つ地元勢も高知３冠馬プリフロオールインを筆頭に好メンバーがそろいました。

狙いたいのはマルカイグアス。兵庫優駿勝ち馬なのですが、１番人気にはならなさそうで、オッズ妙味を感じています。この馬の武器は、底知れぬスタミナ。兵庫優駿では向こう正面に入るなり一気に先頭に立つ“超早め”の形で、世代頂上決戦で押し切り勝ちを決めました。

今回のコースはスタートしてすぐコーナーを迎えるため、前めの好位を取りやすい１枠の好走率が上がります。マルカイグアスは２、３歳時はスタートが速くありませんでしたが、最近は良化。前走のように吉村智洋騎手に気合をつけられてダッシュを利かせられれば、最内枠を味方につけられそうです。「状態はすごくいい」と橋本忠明調教師。高知のタフな馬場は初経験ですが、スタミナのある同馬ならこなせるでしょう。

マルカイグアス 父マクフィ、母ノルウェーノモリ（父ディープスカイ）。兵庫・橋本忠明厩舎所属の牡５歳。北海道新ひだか町・藤沢牧場の生産。通算１８戦７勝。重賞勝利は兵庫優駿、園田金盃など６勝。兵庫県競馬の令和６年最優秀３歳中長距離馬受賞。