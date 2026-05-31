イッテラッシャイが鳳雛ステークス勝利中央競馬は30日に2場で行われ、京都9R・鳳雛ステークス（ダート1800メートル）は、1番人気イッテラッシャイ（牡4、斎藤誠）が制した。同馬を所有するのは実業家の堀江貴文氏。強い内容での逃げ切りに、ファンの期待も高まっている。単勝1.8倍の1番人気に支持されたイッテラッシャイ。斎藤新騎手を背に先手を奪った。手応え十分に直線に向くと、ライバルを突き放す。最後はビービークロ