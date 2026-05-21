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実業家のマイキー佐野氏が問い直す！メモリ企業Samsungがいつの間にかAI統合製造の要になった件

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Samsung（サムスン電子）の株価が急騰し、時価総額がアジアで2番目の規模に到達した。実業家のマイキー佐野氏は、この急上昇の背景に単なる半導体ブームではなく、複合的な戦略転換があると指摘する。AIの覇権争いが激しくなるなか、主役として名乗りを上げた企業に市場が改めて注目し始めている。



AIインフラの拡大に伴い、データセンター向けメモリの需要が急増している。DRAMをはじめとするメモリ製品の価格が大幅に上昇し、Samsungの収益を大きく押し上げた。半導体事業が売上の大部分を占める同社にとって、この市場環境は追い風以外の何物でもない。



ただし、AI向け高帯域メモリ「HBM」の分野では、競合のSKハイニックスが圧倒的な優位に立っている。SK側の技術的なアプローチが現時点では高い評価を得ており、Samsungは一歩遅れをとっている状況だ。佐野氏が注目するのは、ここでSamsungが仕掛けた「先制攻撃」である。同社はDRAM自体の微細化という独自路線で差別化を図り、次世代の競争に向けた布石を打ち始めているという。SKとは異なる戦略で追撃する動きが、市場で高く評価されている。



さらに、半導体の受託製造を担うファウンドリー事業でも変化が生じている。自動運転向けチップの製造をめぐって大手テック企業との大型契約が実現し、TSMCへの依存を減らしたい別の大手テック企業との協議も進んでいると伝えられる。佐野氏は、Samsungが「メモリ事業者」から「次世代AIコンピューティングの統合製造パートナー」へと脱皮しようとしていると読み解く。



しかし、輝かしい材料の裏側にはリスクも潜む。労働組合との対立が深刻化しており、製造ラインが一時停止するような事態になれば、大口顧客からの信頼を一気に失いかねない。加えて、最先端プロセスにおける製造の歩留まりがTSMCに大きく劣るという課題も残っている。



Samsungは今、期待とリスクが交錯する局面を迎えている。株価が大きな節目を超えた今、次に市場が注視するのはストライキの行方と歩留まりの改善だ。両方が動く先に、同社の真の評価が待っている。