気象予報士資格を持つCBCテレビの古川枝里子アナウンサーが21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。新資格の取得を報告した。

気象コーナーに登場した古川アナは、整理収納アドバイザー1級に合格したことを報告。番組では顔写真入りの資格証も披露し「役立つ情報をこれからお伝えしていけたら」と笑顔で語った。

MCのフリーアナ石井亮次が「1級ですか？ しかも。2級、準1、1とあって、一番難しい？」と驚きながら質問すると、古川アナは「難しいというか、一番レベルの上のものを。2級というのが自分の整理収納を理論づけて進めていこうというところで。私は片付けがちょっと苦手だったので、（資格を）とり始めていろいろ勉強を進めていった」と振り返った。

また「1級になると（プロとして）名乗っていいですし、アドバイス料を（もらえる）。仕事としてやっていってもいいということで」と説明。同局特別解説委員の石塚元章氏が「ここでもうけようということですか？」とイジると、古川アナは「違います」と笑いつつ「何か役立つ情報があれば『ゴゴスマ』でも出していきたい」と意気込んだ。

その後は梅雨時期の整理収納について解説していた。