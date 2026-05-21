【BIGBIG WON CHOCO コントローラー】 5月21日より販売開始 価格：5,680円（発売記念の特別価格）

ONO貿易は5月21日、BIGBIG WON製のコントローラー「CHOCO」の日本正規販売を開始した。期間限定の特別価格は5,680円。

本製品は、作業効率化と競技性能を両立したコントローラー。パステルカラーの可愛らしいボディに、最大128ステップのマクロ機能や連射機能、背面ボタン、内蔵ジャイロセンサー、4段階振動、NFC、850mAhの大容量バッテリーなどを搭載し、スマートフォンアプリからのカスタマイズにも対応している。

また、Nintendo Switch 2やNintendo Switch、スマートフォン、PCに対応しており、RPG周回からアクションゲームまで幅広いジャンルで活躍するコントローラーとなっている。既にONO貿易の楽天市場ショップにて取り扱いを開始しており、初回入荷分は数量限定の特別価格で販売されている。

(C) 2021 ONO Corporation All Rights Reserved.

