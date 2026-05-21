「1番・投手」で先発出場

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。初回の第1打席で、初球を捉え先頭打者アーチを放った。6試合ぶりの8号ソロは今季初の“二刀流弾”となった。

約1か月ぶりの投打同時出場でいきなり快音を響かせた。12日（同13日）のジャイアンツ戦以来となる一発は、打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）、角度39度で右中間スタンドに飛び込んだ。

初球を捉えたプレーボール弾は、2025年5月26日（同27日）のガーディアンズ戦以来通算4本目。リアル二刀流弾は、2025年9月16日（同17日）のフィリーズ戦以来通算17本目となった。また、6試合ぶりのアーチで、メジャー通算300本塁打まであと12本、日米通算350本塁打（NPB48本）まであと14本とした。

大谷にとって5月は得意な時期。昨年は打率.309、15本塁打、27打点、OPS1.180で、自身6度目となる月間最優秀選手（MVP）に輝いた。今年5月は前半こそ不振が続いたが、前日までの直近6試合は23打数12安打で打率.521、1本塁打、9打点と復調の兆しを見せていた。

試合前時点で、打者としては48試合に出場し打率.272（169打数46安打）、7本塁打、25打点、OPS.872。投手としては7試合に登板し3勝2敗、防御率0.82の好成績を残している。（Full-Count編集部）