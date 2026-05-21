アドテストなど半導体製造装置関連は一斉高、エヌビディア好決算受け買い戻し鮮明◇

アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>など半導体製造装置関連が高い。日本時間きょう早朝に米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞が開示した２６年２～４月期決算では、売上高が前年同期比８５％増収で、最終利益は同３倍強となる５８３億ドルと飛躍的な成長が続いていることが確認された。また５～７月期も売上高が９５％増を見込み、グロスマージンは７５％前後と成長力に全く陰りが見られない。同社株の時間外取引では、事前コンセンサスが高すぎたきらいがあり売りに押されているが、「文句のつけようのない好内容」（中堅証券ストラテジスト）であり、また東京市場ではここ半導体セクターや電線セクターが調整色を強めていたことで、物色人気に火がついた。



東京市場では主力株を中心に半導体関連株が幅広く買い戻されている。エヌビディアを主要顧客とするアドテストの収益機会はエヌビディアの好決算とリンクするため、株価への追い風が強いが、東エレクやディスコなども生成ＡＩ関連分野での商機獲得に傾注しており、今回のエヌビディア決算に反応した短期筋の攻勢を誘発している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS