チルド管理、帯広牛クリミが周年限定で登場！ 焼肉の虎「周年祭」

記事ポイント 北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」が開店5周年を記念した周年祭を2026年5月15日〜6月30日の期間限定で開催豊西牛・帯広牛を使った創業価格メニューや限定メニューが本店・木野店の2店舗で登場5月29日の「にくとらの日」はガラポン抽選会の内容がグレードアップ 北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」が開店5周年を記念した周年祭を2026年5月15日〜6月30日の期間限定で開催豊西牛・帯広牛を使った創業価格メニューや限定メニューが本店・木野店の2店舗で登場5月29日の「にくとらの日」はガラポン抽選会の内容がグレードアップ

北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」が、開店5周年を迎えた記念イベントを開催中です。

一度も冷凍していないチルド管理の肉にこだわる同店が、十勝産の食材を活かした限定メニューを期間中に提供します。

本店・木野店の2店舗が揃ってイベントに参加します。

焼肉の虎「周年祭」





開催期間：2026年5月15日〜2026年6月30日実施店舗：焼肉の虎 本店／焼肉の虎 木野店内容：豊西牛・帯広牛のイベント限定メニュー販売、一部メニューの創業価格販売、5月29日にくとらの日ガラポン抽選会グレードアップ

ルーキーファームが帯広で展開する個室焼肉店「焼肉の虎」は、2026年5月に開店5周年を迎えました。

周年祭では豊西牛・帯広牛を使った限定メニューの提供と、開店当時の価格を再現した創業価格メニューの販売が実施されます。

全席個室・無料ソフトドリンクバーが備わる同店で、北海道十勝の味を堪能できる約6週間のイベントとなっています。

5月29日の「にくとらの日」にはガラポン抽選会の内容がグレードアップし、通常より豪華な内容での実施が予定されています。

周年祭 限定メニュー

今回の周年祭では、豊西牛・帯広牛を使用した4種の特別メニューが提供されます。

創業時からの定番の組み合わせを一皿で楽しめるメニューから、肩肉のなかでもわずかしか取れない希少部位、牛肉100％のソーセージ2種まで、十勝産肉の多彩な表情が揃います。

焼肉の虎 創業盛り合わせ





価格：2,500円（税込2,750円）内容：牛タン・サガリ・カルビの3種盛り合わせ

開店当時から人気を集めてきた牛タン・サガリ・カルビの3部位を一皿にまとめた創業盛り合わせは、同店の歴史そのものを味わえる一皿です。

周年祭期間中は創業当時の価格2,500円（税込2,750円）での提供となっています。

帯広牛肩三角上赤身（クリミ）





価格：890円（税込979円）部位：肩肉の一部から少量しか取れない希少部位

帯広牛の肩肉のなかからわずかしか取れない「クリミ」は、濃厚な赤身の旨味と適度な歯ごたえが特徴の希少部位です。

キメが細かく柔らかい食感に加え、重たすぎない上品な脂が入っており、何枚でも食べ進められる味わいとなっています。

豊西牛フランクフルト（1本）





価格：580円（税込638円）原材料：豊西牛の牛肉100％

豊西牛の赤身を牛肉100％で仕上げたフランクフルトは、雑味のない赤身の旨味が凝縮された一品です。

豚肉と比べて脂のキレがよく、濃厚さを持ちながらも後味がすっきりとしているのが特徴です。

豊西牛ウィンナー（4本）





価格：680円（税込748円）原材料：豊西牛の牛肉100％・4本入り

フランクフルトと同様に豊西牛の牛肉100％で作られたウィンナーは、凝縮された旨味はそのままに、食べやすいサイズで4本提供されます。

焼肉と合わせてテーブルを彩るサイドメニューとして活躍します。

店舗情報

周年祭は帯広市内の本店と、音更町木野エリアの木野店の2店舗で同時開催されます。

両店舗とも平日17時、土日祝は本店11時・木野店16時にそれぞれオープンし、ラストオーダーは22時です。

【焼肉の虎 本店】北海道帯広市西4条南31丁目1-2 ／ 平日17:00〜22:30（L.O.22:00）、土日祝11:00〜22:30（L.O.22:00）【焼肉の虎 木野店】北海道河東郡音更町木野大通東10-2 ／ 平日17:00〜22:30（L.O.22:00）、土日祝16:00〜22:30（L.O.22:00）

一度も冷凍していないチルド管理の肉を提供する「焼肉の虎」では、周年祭限定の4メニューが6月30日まで楽しめます。

5月29日の「にくとらの日」はガラポン抽選会のグレードアップも実施されるため、特別な体験を求めるなら5月末の来店がおすすめです。

帯広・音更エリアで北海道十勝産の肉を個室でゆっくり味わいたい際に、ぜひ訪れたい焼肉店です。

焼肉の虎「周年祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 周年祭の対象店舗はどこですか？

A. 焼肉の虎 本店（北海道帯広市西4条南31丁目1-2）と焼肉の虎 木野店（北海道河東郡音更町木野大通東10-2）の2店舗が対象です。

Q. 5月29日の「にくとらの日」はどのようなイベントですか？

A. 通常実施しているガラポン抽選会の内容がグレードアップして開催されます。

詳細な賞品内容は各店舗から案内されます。

Q. 周年祭のメニューはいつまで注文できますか？

A. 2026年6月30日まで提供されます。

創業盛り合わせ・帯広牛肩三角上赤身（クリミ）・豊西牛フランクフルト・豊西牛ウィンナーの4メニューが対象です。

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