同棲初日に“穴開き水着で密着ジャグジー”を楽しんだ親密カップルは、婚約破棄と継続のどちらを選ぶのか。衝撃の結末に、スタジオから「顔が…」「ついに」と驚きの声が上がった。

【映像】「顔が…」 親密カップルに衝撃展開

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

同棲生活9日目を迎えた、あやかと“婚約者”のショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円・31）。女性陣の友人を招いてのホームパーティーを経て、この日も婚約を継続するか破棄するかの決断を下す場面が訪れた。

ショウゴの見た目がタイプだったあやかは、同棲初日からジャグジー風呂に誘って穴開き水着で密着したり、「私の中では反町隆史と松嶋菜々子だと思って歩いてます（笑）」と有頂天に語るなど、親密な関係を築いていた。

しかし、ここに来て価値観のズレが見え始め、婚約者以外の男性とデートできるルール「KEEPデート」を巡っては、あやかが「ダサいよね、普通に」、ショウゴが「男を立てられない女性は好きじゃない」と、お互いが不満をあらわにしていた。

夜景を背に重苦しい空気で向かい合う2人。その様子を見届けるスタジオからは、「あれ、顔が曇ってる」「どんな表情……」といった心配の声があがる。

2人が「決断しました」と告げ、結果を示す時計を見つめるが、針は0時を指したまま動かない。そして「婚約破棄」の文字が表示されると、2人を見守ってきた他のカップルは驚きで顔を見合わせ、スタジオにも「うわー！！！」「ついに……」「衝撃」といった悲鳴が響いた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）