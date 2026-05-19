勤続20年で「月給25万円」ですが、今年の新卒は「初任給24万円」と聞きショック！ あまりに“不公平”でやる気が出ないのですが「今どきの初任給」って、こんなに高いんですか!? 世代別の賃金動向も確認

新入社員の初任給はどれくらい上がっている？

近年は、人手不足や物価上昇などの影響を受け、企業が新卒採用を強化する中で、初任給の引き上げが相次いでいます。帝国データバンクの調査（回答企業ベース）によると、2026年4月入社の新入社員に対する初任給を前年度から引き上げる企業は全体の67.5％となり、平均引き上げ額は対前年度比で9462円です。

初任給の金額も上がってきており、2026年度においては大企業の3割が25万円以上となっています。このように、新入社員の給与はここ数年で急速に上昇しており、既存社員との給与差が縮まるケースもあるでしょう。



中堅社員の賃金はどうなっている？

それでは、勤続年数の長い社員の給与はどうでしょうか。厚生労働省の調査をもとに第一ライフ資産運用経済研究所が行った分析によると、近年は若年層の賃上げが相対的に大きい一方で、中高年層の賃金は伸びが緩やかな傾向が見られます。

つまり、「新卒の給与は大きく上がるが、既存社員の給与はそこまで上がらない」という構造が生まれており、その結果として給料の逆転に近い状態が起きていると考えられます。

その中で本記事のように、長年の経験やスキルの蓄積があるにもかかわらず、給与差がわずか1万円であれば、「自分の評価はこれだけなのか」と感じてしまうのも無理はないかもしれません。



見落としがちな「月給以外の差」

ただし、月給だけで単純に比較するのは、やや注意が必要です。例えば、ボーナス（賞与）は基本給や評価に応じて支給額が変わるケースが少なくありません。その場合、勤続年数が長い社員のほうが年間で見た収入がかなり多くなるケースもあるでしょう。

また、企業によっては勤続手当や役職手当などが加算されている場合もあり、見かけ上の月給以上に差があることもあります。このように、表面的な毎月の給与だけでは見えにくい差が存在していることも少なくありません。



やる気が出ないときの現実的な選択肢

とはいえ、どうしても納得できず、やる気が出ないと感じる場合は、いくつかの選択肢を考えることが重要です。

具体的には、まずは社内での評価や給与体系を確認し、自分のスキルや役割に見合った昇給の余地があるかを見極めることです。必要であれば、資格取得やスキルアップによって評価を高めるという方法もあります。

一方、現職での改善が見込みにくい場合は、転職も現実的な選択肢となります。特に経験や専門性がある場合は、外部市場での評価のほうが高くなるケースもあるかもしれません。

重要なのは、「不満を感じながら我慢し続ける」のではなく、自分にとって納得できる環境を主体的に選ぶことです。



まとめ

勤続20年で月給25万円、新入社員と1万円しか差がないという状況は、近年の初任給上昇の影響を受けて起きているものであり、制度上は必ずしも珍しいものではありません。

とはいえ、長年働いてきた側が不満を感じるのは自然なことです。月給だけでなく、ボーナスや手当、将来の退職金なども含めて総合的に見ることが重要です。

それでも納得できない場合は、スキルアップや転職といった選択肢も視野に入れながら、自分にとってより良い働き方を模索することが大切といえるでしょう。



出典

株式会社第一ライフ資産運用経済研究所 世代間賃金格差は残っている

株式会社帝国データバンク 初任給に関する企業の動向アンケート（2026年度）

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など