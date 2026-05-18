【東京都世田谷区】パワーコーラスを追求してきたDreamers Union Choirが、本公演を開催！新曲披露も



「パワーコーラス」を追求してきたDUCことDreamers Union Choirは、本公演「2026Dreamers Union Choir本公演〜ANOTHER DAWN〜」を、8月9日(日)に北沢タウンホールで開催する。

メジャーデビュー曲『校長センセ宇宙人説』の披露に加え、新曲披露の瞬間にも注目だ。結成20周年を目前に“これからのDUC”を打ち出すスペシャルライブとなるだろう。

DreamersUnionChoirについて



DreamersUnionChoirは、2025年にNHKみんなのうたで放映された『校長センセ宇宙人説』で、日本クラウンよりメジャーデビュー。合唱指導者の木島タロー氏が率いる、オーディションされたシンガー達によるパワーコーラス型クワイアーだ。

2007年、西アフリカ向けチャリティーコンサートのために活動開始。自主ライブや学校公演などを重ねつつ、TBS系テレビ番組の主題歌として『バナナマンのせっかくグルメ』『いくらかわかる金』などを担当してきた。ほかにも、ももクロアリーナ公演の合唱、フジテレビ『オールスター合唱バトル』や日テレ『24時間テレビ』の現場での指導などでも活躍している。

異色の合唱指導者・合唱演出家である木島タロー氏



木島タロー氏は、合唱を「きれいに歌うもの」から「生きた声で人を動かすもの」へと拡張してきた、異色の合唱指導者・合唱演出家。音大在学中から黒人霊歌を研究し、卒業後は20年以上にわたり米軍基地内の教会でゴスペル演奏に携わってきた。アフリカ系アメリカ人の生活音楽に根ざしたコーラスの体験と、音楽大学で培った分析力。その二つを接続し、本人自身が「命のコーラス」と呼ぶ独自のアートを作り上げている。

彼の音楽ステージは、大学の講義を浴びたような情報量を持ちながら、歌の合間に語られる言葉は「ああ、人は夢を追って生きていいんだ」「じゃあ、もう少し生きてみよう」と、観客の背中を押すだろう。

“生きた声の迫力”が会場を揺らす

今回、8月9日(日)に「2026Dreamers Union Choir本公演〜ANOTHER DAWN〜」が開催される。Dreamers Union Choirは、会社員・経営者・大学講師・学生--夢に集いし11人の歌い手たちが“命のコーラス”を響かせているグループだ。

11人の声のエネルギーがぶつかり合う鍛えられた地声合唱と、CDや動画では伝わりきらない“生きた声の迫力”が会場を揺らすだろう。生バンドと11人の地声が巻き起こす“鳥肌が立つほどの、魂のハーモニー”会場で浴びてみては。

チケットについて

「2026Dreamers Union Choir本公演〜ANOTHER DAWN〜」のチケット料金は、特典付き応援観覧チケットが7,300円、一般観覧チケット5,300円、学生観覧チケット3,800円。

特典付き応援観覧チケットの特典の詳しい情報はチケット販売ページで確認を。チケットは、Ticket Diveにて販売中だ。

この機会に「2026Dreamers Union Choir本公演〜ANOTHER DAWN〜」に足を運んでみては。

■2026Dreamers Union Choir本公演〜ANOTHER DAWN〜

日程：8月9日(日)

時間：開場・グッズ販売開始17:00、開演18:00

会場：北沢タウンホール

住所：東京都世田谷区北沢2-8-18

チケット詳細(Ticket Dive)：https://ticketdive.com/event/DreamersUnionChoir2026_AnotherDawn

Dreamers Union Choir公式HP：https://dreamersunion.jp

(ソルトピーチ)