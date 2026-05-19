【きょうから】8種のチョコミント商品がファミマに集結 初週売上No.1アイスも
ファミリーマートに、きょう19日より過去発売時に初週売上No.1を記録した「ワッフルコーンチョコミント」をはじめ、アイス、菓子、チルド飲料など全8種類が登場。“爽快感マックス”をテーマにしたチョコミント商品が集結する。
【画像】過去発売時の初週売上No.1アイス『ワッフルコーンチョコミント』
同フェアは2024年に初開催され、今回で3回目。定番商品に加え、新商品や再登場商品をラインアップし、幅広い層に向けた“爽快感マックス”のチョコミント体験を打ち出す。
注目商品の1つが「ワッフルコーンチョコミント」。同商品は過去発売時に初週売上No.1を記録した人気シリーズの最新作。初摘みペパーミントを使用したミントアイスにチョコチップを混ぜ込み、さらにチョコソースを加えることで、しっかりとしたチョコ感を楽しめる仕様となっている。ココアシュガーコーンを採用し、チョコミントとの相性も追求した。
定番商品「ぎっしり満足！チョコミント」も販売中だ。パリパリ食感のチョコをたっぷり使用した王道スタイルで、食べ応えを重視した人気商品となる。
菓子カテゴリーでは、新商品「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」が初登場する。薄焼きクレープのサクサク食感とミントチョコレートを組み合わせた商品で、ひとくちで爽快感が広がるという。さらに「爽快ミント香るチョコミントクランチ」も登場。ココアビスケットやワッフルコーンなど4種類のクランチ素材を組み合わせ、ザクザクとした食感を打ち出した。
チルド飲料では「チョコミントドリンク」を展開。チョコレートの甘さとミントの風味を合わせ、270gの飲み応えあるサイズ感に仕上げた。
焼き菓子では「チョコミントタルト」「チョコミントパウンドケーキ」「チョコミントスティックケーキ」を26日から発売する。タルトはミント入り生地とチョコチップ、キューブチョコを組み合わせ、パウンドケーキはふんわりした食感が特徴。スティックケーキはチョコ生地にミントクリームをサンドし、チョコを線状にあしらった。
【画像】過去発売時の初週売上No.1アイス『ワッフルコーンチョコミント』
同フェアは2024年に初開催され、今回で3回目。定番商品に加え、新商品や再登場商品をラインアップし、幅広い層に向けた“爽快感マックス”のチョコミント体験を打ち出す。
定番商品「ぎっしり満足！チョコミント」も販売中だ。パリパリ食感のチョコをたっぷり使用した王道スタイルで、食べ応えを重視した人気商品となる。
菓子カテゴリーでは、新商品「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」が初登場する。薄焼きクレープのサクサク食感とミントチョコレートを組み合わせた商品で、ひとくちで爽快感が広がるという。さらに「爽快ミント香るチョコミントクランチ」も登場。ココアビスケットやワッフルコーンなど4種類のクランチ素材を組み合わせ、ザクザクとした食感を打ち出した。
チルド飲料では「チョコミントドリンク」を展開。チョコレートの甘さとミントの風味を合わせ、270gの飲み応えあるサイズ感に仕上げた。
焼き菓子では「チョコミントタルト」「チョコミントパウンドケーキ」「チョコミントスティックケーキ」を26日から発売する。タルトはミント入り生地とチョコチップ、キューブチョコを組み合わせ、パウンドケーキはふんわりした食感が特徴。スティックケーキはチョコ生地にミントクリームをサンドし、チョコを線状にあしらった。